Expert dostal vyhazov. Jak zastavit Lukaka? Hoďte mu banány, řekl

Italská televizní stanice Top Calcio 24 propustila komentátora kvůli rasistické poznámce na adresu útočníka Romelua Lukakua z Interu Milán. Luciano Passirani prohlásil, že belgického fotbalistu zastavíte jedině tak, když mu dáte deset banánů.

Passirani se v neděli postaral o rozruch při debatě ve studiu, kde hodnotil kvality bývalého útočníka Chelsea nebo Manchesteru United. "V Itálii momentálně nehraje žádný podobný hráč jako Lukaku. Opravdu se mi líbí," prohlásil. "Zastavit ho můžete jedině tak, že mu řeknete: Na, tady máš deset banánů, které můžeš sníst."

Vedení stanice okamžitě zareagovalo a v přímém přenosu vystoupil ředitel Fabio Ravezzani. Za expertovo prohlášení se omluvil a ujistil diváky, že Passirani už nikdy nebude pro televizi pracovat.

Lukaku se od srpnového příchodu do Interu, který bude v úterý prvním soupeřem Slavie v Lize mistrů, nestal terčem rasismu poprvé. Když ve druhém kole Serie A rozhodl gólem z penalty o vítězství 2:1 v Cagliari, domácí fanoušci ho počastovali opičími skřeky a bučením. Případem se zabývá disciplinární komise.

Italian pundit Luciano Passirani after praising Romelu Lukaku: "the only way to push him down to the floor is to throw 10 bananas at him.”



The problem runs so deep in Italian football. pic.twitter.com/6e6v1Nc0J3