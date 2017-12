Fanoušci AC Milán zbrojí na Gattusa, v něm ale problém není

Rychlý vzestup, Liga mistrů a možná i scudetto. S takovou vidinou šlo po megalomanských letních investicích AC do nové sezony. Jenže čas a také nekompromisnost italské ligy ukázaly, že tak hladký průběh to zdaleka mít nebude. Nezafungoval ani ikonický Gennaro Gattuso. Další "provizorní" kouč ale nic nezmění.

Ostatně ani Vincenzo Montella nepřicházel do klubu na zkoušku. Za sebou měl, mimo jiné, tříleté angažmá ve Fiorentině, s níž třikrát v řadě vybojoval čtvrté místo. Něco, o čem si současné AC může nechat jen zdát. A i tehdy se musel poprat s nečekaně širokým přílivem nových hráčů.

Ovšem to, co proběhlo v Rossoneri, už jednoduše bylo za hranou a v základní sestavě zůstali v podstatě pouze jedinci. Zbytek týmu je narychlo poskládaný z reprezentantů různých národností, a především různých fotbalových kultur. A tentokrát to na Montellu bylo příliš.

I proto padla volba na Gattusa. Klubovou ikonu, která vždy vynikala svojí nebojácností a mentální přímočarostí. Právě něco ze svých specifických schopností měl bývalý defenzivní záložník předat "ospalému" týmu. Jenže ani tato léčba mužstvu nepomohla, tedy alespoň během těch pár týdnů, které dostal trenér k dispozici.

Mezi fanoušky tak narušená důvěra přetrvává a rádi by u kormidla viděli někoho jiného. Pravděpodobně nikoliv bývalého hráče. Dokud se ovšem klubu neupíše nadstandardní trenérská persona typu Carla Ancelottiho nebo Antonia Conteho, nedává další změna žádný smysl. V podstatě nikdo v současné Serii A by to s AC nezvládl znatelně lépe a argument nového impulsu je lichý.

Gattuso momentálně potřebuje klid na práci a mužstvo méně tlaku, nejen ze strany fanoušků. Liga mistrů to v aktuální sezoně znovu nebude. Další radikální zásahy to nezmění, mělo se přemýšlet dříve.

Autorem je Michal Micka, komentátor televizní stanice Sport 1, která italskou Serii a vysílá.