Fanoušci útočí na Mourinha, prý prodal Salaha. Lžete, vzkázal jim

José Mourinho sice získal během působení v Chelsea ligový titul, během jeho etapy ale zároveň odešel z tamního klubu Mohamed Salah, nynější hvězda konkurenčního Liverpoolu. Vinu odchodu egyptského snajpra přikládají stoupenci právě portugalskému trenérovi. Ten se nyní v rozhovoru pro brazilskou televizi proti těmto výroků zásadně ohradil. Příznivcům vzkázal, že lžou.

O žádném jiném fotbalistovi se v současné době nemluví více. Egyptský útočník Mohamed Salah se stal největším objevem poslední sezony, když se propracoval v klíčového hráče anglického Liverpoolu. Za úctyhodnou bilanci jedenatřiceti nastřílených branek zároveň obdržel cenu pro nejlepšího hráče letošního ročníku Premier League.

Ne všichni jsou však z jeho momentální formy nadšení. Příkladem za všechny budiž fanoušci Chelsea, z níž pětadvacetiletý plejer před čtyřmi roky kvůli nedostatečné herní zátěži odešel. Egyptský reprezentant zasáhl v týmu tehdejšího kouče Josého Mourinha k pouhým třinácti utkáním, načež se jej Londýňané rozhodli uvolnit na hostování do italské Fiorentiny.

A právě to vnímají podporovatelé týmu ze Stamford Bridge jako jednu z největších chyb v historii celého klubu. Zároveň ji přičítají právě portugalskému trenérovi, jenž podle nich nechtěl svému svěřenci nabídnout více šancí. A nelze se jim příliš divit. "Special One" se během své éry na lavičce "blues" zbavil třeba Kevina de Bruyneho, momentální hvězdy čerstvého šampiona z Manchesteru City, nebo Romela Lukakua, jehož nyní vede v United.

Salah přišel do Chelsea díky mně, neprodal jsem ho, ohradil se Mourinho

Jak ale nyní Mourinho uvedl v rozhovoru pro brazilskou televizní stanici ESPN, Salahův odchod nerežíroval. "Říká se, že jsem prodal Salaha, ale opak je pravdou. Koupil jsem Salaha. Řekl jsem vedení Chelsea, aby jej přivedlo. Byl jsem zodpovědný za to, že přišel zrovna k nám," řekl pětapadesátiletý lodivod.

"Tehdy k nám přišel ještě jako malé dítě, byl fyzicky a psychicky nepřipravený. Navíc byl úplně mimo, co se týče společenské a kulturní stránky. Všechno tu pro něj bylo složité, a tak jsme se rozhodli ho dát na hostování, když o to požádal. On chtěl jít pryč, takže jsme ho poslali do Fiorentiny," zdůvodnil.

Z té následně ještě jako kmenový hráč Chelsea odešel na další hostování do římského AS, které za něj díky povedeným výkonům a čtrnácti trefám následně zaplatilo přes 15 milionů eur, čímž ho získalo na plný přestup.

Fanoušci lžou, je to nespravedlivé, tvrdí portugalský kouč

Ani v tom ale Mourinho údajně neměl prsty. "Je to nespravedlivé. Vedení se ho prostě rozhodlo prodat, chápete? A když fanoušci říkají, že za to můžu já, tak lžou. Souhlasil jsem s tím, že může odejít, protože jsem si myslel, že je to nutné. V té době jsme navíc měli v mužstvu další kvalitní křídla. A někteří tam stále působí, třeba Willian a Hazard. A oba jsou nyní na vysoké úrovni," vzkázal.

"Skutečně za to nemůžu, já konkrétně ho neprodal. Ale na tom stejně nezáleží. Důležité je, že se stal fantastickým hráčem. A já jsem za to strašně šťastný," uzavřel.

Ať už tento spor mezi Mourinhem a fanoušky dopadne jakkoliv, jedno je jasné. Pokud by Salah do italské Serie A neodešel a v Chelsea leštil lavičku náhradníků, nebyl by nyní jedním z nejžádanějších fotbalistů na světě.