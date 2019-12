Fanoušek AC Milan skončil pobodaný po bitce o trenýrky

Spor o dres a trenýrky fotbalisty AC Milán skončil pro fanouška milánského týmu vážným zraněním. Po nedělním zápase v Boloni, kde Rossoneri zvítězili 3:2, se před stadionem handrkoval s jiným fandou o cennou památku a byl při tom pobodán. Podle médií je jeho stav stále vážný.

Televize Sky Sport Italia uvedla, že někteří fotbalisté AC po závěrečném hvizdu hodili do hlediště tričko i trenýrky a strhla se o ně velká bitka. Při odchodu ze stadionu vyvrcholila mezi dvěma muži sporem, při němž jeden druhého bodl do břicha. Do boloňské nemocnice byl zraněný přijat ve vážném stavu, ale měl by být mimo ohrožení života.