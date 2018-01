Fanoušek Chelsea slavil mezi příznivci Arsenalu, ti zůstali v klidu

Šlo o nejsledovanější zápas dvaadvacátého kola Premier League, proti sobě se postavili dva londýnští giganti. Duel Arsenalu s Chelsea nabídl čtyři góly, řadu dalších šancí i spoustu emocí na trávníků a mezi fanoušky v hledišti. Přesto se ale vyskytla situace, kdy reakce příznivců týmu kouče Wengera byla až podezřele klidná.



V prvním poločase na Emirates Stadium branka nepadla, do druhé části hry vstoupil lépe domácí Arsenal, který se po trefě Wilshera dostal do vedení. Petr Čech ještě v pětašedesáté minutě živil naděje na jubilejní dvoustou nulu v Premier League. O tu jej však vzápětí připravila penalta, kterou bezpečně proměnil belgický tahoun Chelsea Eden Hazard.



Zápas pak vygradoval v závěrečné desetiminutovce, kdy za hosty nejprve skóroval Marcos Alonso, ale v nastaveném čase Blues o zisk všech tří bodů připravilo "last minute" srovnání Hectora Bellerina. Diváci zkrátka sledovali dramatické londýnské derby, které skončilo spravedlivou remízou 2:2, se vším všudy.



A fanoušci domácího týmu v jedné chvíli projevili i překvapivou toleranci. Do středu sektoru, v němž z drtivé většiny seděli jen fanoušci Gunners, totiž měl vstupenku i jeden z příznivců Chelsea. A když rozhodčí nařídil zmíněnou penaltu, ke které se postavil Eden Hazard, neváhal to dát najevo. "Come on, Eden," křičel všeříkající slova, zatímco zbytek Emirates Stadium nespokojeně hučel.

WTF: Chelsea 🔵 fan celebrating Eden Hazard’s Penalty in the Arsenal 🔴 end....



....and nobody’s bothered by it. 😳



(📹 @macewhu69) pic.twitter.com/occF9BZFdV - SPORF (@Sporf) 4. ledna 2018

Hazard Petra Čecha s přehledem poslal na druhou stranu a vyrovnal, což dotyčný fanoušek opět nemohl přejít jen tak. "Yeeees!" zahulákal a vůbec mu nevadilo, že všude kolem něj jsou jen příznivci Arsenalu, kteří se nechápavě otáčeli a kroutili hlavou. Jak dokládá video, po chvilce přidal i radostné zavýsknutí a nedbal na to, že podle běžných zvyklostí by v podobné situaci mohl projevovat své nadšení přece jen střídměji.

Příznivcům Arsenalu patří pochvala za to, že se nesnížili k žádné agresivní reakci a zůstali na svých místech. Škodolibého fanouška Chelsea si pak mohli o to víc vychutnat v nastaveném čase, když Bellerin rozhodl o dělbě bodů. Ale je otázkou, jestli by něco podobného mohlo fungovat třeba při derby pražských "S" v tuzemské nejvyšší soutěži.



Pravděpodobnost, že fanoušci Sparty by na Letné v poklidu koukali na to, jak příznivce nenáviděného rivala přímo mezi nimi naplno slaví přesnou trefu Michala Škody, se výrazně blíží nule. A něco podobného pochopitelně platí i pro řadu dalších zemí a klubů. Kultivovaná Anglie však minimálně na vzorku fanoušků Arsenalu z videa ukazuje, že v tomhle je možná zase o kus dál.