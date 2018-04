Fanoušek je po střetu s Ultras v kómatu. Klub vyjádřil podporu

Fotbalový Liverpool opět prokázal, jak pevné pouto je mezi ním a jeho fanoušky. Před sobotním utkáním "Reds" proti outsiderovi ze Stoke, visel v šatně domácích dres, který nekorespondoval s barvami, které slavný klub vyznává. Jednalo se o žlutý dres irského klubu St. Peter´s Dunboyne, což je klub pocházející z města, kde se narodil dlouholetý fanoušek Liverpoolu Sean Cox a je jeho členem.

Právě on se naneštěstí stal obětí fanoušků římských Ultras, kteří ho před úterní bitvou Ligy mistrů nesmyslně napadli. Následky nepochopitelného činu jsou velmi závažné. Cox leží v nemocnici v kritickém stavu, když utrpěl krvácení do mozku a nadále zůstává v kómatu.

Dva násilníci byli předvoláni k soudu. Oba hříšníci byli obviněni z násilných činů a mladší, dvacetiletý Fillipo Lombardi, navíc ještě z těžké újmy na zdraví. Po vynesení rozsudku odmítli kauci a budou předvedeni k liverpoolskému korunnímu soudu znovu 24. května.

Liverpool jako projev podpory, kromě vyvěšení dresu v kabině, také pošle Coxovi vzkaz prostřednictvím billboardů okolo hřiště na Anfield Road. Ve zprávě bude napsáno: Seane Coxi, nikdy nebudeš kráčet sám. Což je narážka na motto slavného klubu, kterého dělí úspěšná odveta od letošního finále Ligy mistrů "You will never walk alone".

The jersey of St Peter's GAA, Dunboyne hangs in the Anfield dressing room in support of Sean Cox. pic.twitter.com/mFtlQpNX5Y - Liverpool FC (@LFC) 28. dubna 2018

Trenér Liverpoolu Jurgen Klopp projevil podporu tím, že si na své sako připnul odznak v irských barvách. Kapitán týmu Jordan Henderson se spoluhráči poslali zase vzkaz rodině Seana Coxe.

V zápase nakonec nadělil Liverpool Římu bůra a je blízko finále Ligy mistrů. Teď zbývá jen doufat, že ho Sean bude moci sledovat…