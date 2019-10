Fekirův přestup do Liverpoolu zhatil jeho švagr

Mohl to být jeho životní krok. Přesun z Lyonu do slavného Liverpoolu. Fotbalová veřejnost měla Nabila Fekira v týmu vítězů Ligy mistrů za téměř hotovou věc, jenže nestalo se tak. S odstupem času přibližuje detaily transferu bývalý agent fotbalisty Jean-Pierre Bernes.

"Bylo to bizarní, mysleli jsme, že jsme ve filmu Walta Disneyho," jako by stále nevěřil, co se v létě přihodilo. Měl na mysli fakt, že z ničeho nic začal zastupovat Fekira jeho švagr. Což nikdo nečekal ani ve snu.

Rozmluvil se o plánovaném přestupu, který se chystal dlouhou dobu. "Nabil byl pro Liverpool prioritou. Pracoval jsem se zástupci klubu na jeho přestupu čtyři měsíce, vše bylo připraveno k finalizaci," prozradil Bernes pro stanici Canal Plus.

Dokonce uvedl i detaily kontraktu. "Nabil už věděl, že je připravena smlouva na pět let za 45 milionů liber. V den, kdy měla být podepsána, přijel právník s Fekirovým švagrem a ten řekl: Vše zastavte, jednání musí začít znovu," uvedl někdejší útočníkův agent.

Ztroskotání mělo nakonec dvě příčiny. Fekir neprošel zdravotní prohlídkou, což by ale nakonec nemuselo mít tak fatální vliv. Stává se, že hráč přestoupí i když není ve stoprocentní kondici, případně je opravdu zraněný. Jako obránce Kieran Tierney, který se v létě dohodl s Arsenalem, i když byl zraněný a první zápasy odehrál až koncem září.

Druhý aspekt bylo celkové chování. "Když pánové z Liverpoolu viděli tohle divadlo," zastavil se agent a v jeho naštvaném výrazu bylo vidět, že dál nic říkat nemusí. Dle jeho slov je patrné, že hlavní důvod toho, že Fekir skončil místo u Reds v Betisu Sevilla bylo chování jeho příbuzného.

"Dokonce si řekl i o provizi. Pánové z Liverpoolu jen koukali, co se to děje. Styděl jsem se," dokončil své povídání Bernes.

Je tedy logické, že francouzského fotbalistu již nezastupuje.