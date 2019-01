Fenomenální Usain Bolt ukončil kariéru, tentokrát fotbalovou

Legendární sprinter ukončil kariéru atleta v roce 2017 po mistrovství světa v Londýně. Od té doby se pokoušel probít se do světa profesionálního fotbalu. Po několika neúspěšných zkouškách je ovšem tato kapitola u konce. Nejrychlejší muž historie ukončil svou fotbalovou kariéru.

Zkoušel to v klubu svého srdce, v Manchesteru United se ale neprosadil. Neprosadil se ani v Dortmundu. Trénoval také s norským Strömsgodsetem či jihoafrickým Mamelodi Sundowns. Opět neúspěšně. Potencionálním zaměstnavatelům se pochopitelně líbila Boltova rychlost, s míčem už to ale bylo horší.

Naděje vysvitla Boltovi v Austrálii, kde nastoupil za Central Coast Mariners. Jeho premiéru sledovalo přímo na stadionu bezmála deset tisíc fanoušků, což je zhruba čtyřikrát více, než v průměru na klub z města Gosford chodí. Zápas byl vysílán do šedesáti zemí světa, a to přitom šlo jen o generálku. V dalším přípravném zápase se osminásobný olympijský vítěz dokonce dvakrát prosadil gólově. Ani to nestačilo. Dohoda ztroskotala na Boltových finančních požadavcích.

Hrát na Maltě odmítl

Nabídku smlouvy bez zkoušky obdržel Bolt z Vallety, hlavního města Malty, od zdejšího vedoucího klubu tamní nejvyšší soutěže. S díky odmítl, dle jeho slov nebyl připraven přestěhovat se na Maltu.

A tak nastal konec velkého snu, Bolt oznámil, že jeho fotbalová kariéra je u konce. "Byla to skvělá zkušenost, užíval jsem si být součástí týmu. Na druhou stranu je to opravdu jiné než běhat na atletické dráze, ale bavilo mě to," prozradil bývalý fenomenální sprinter pro Eurosport.

A co bude dál? "Míchám se do několika věcí a snažím se být tak trochu byznysmenem," mlžil Bolt. Dle jeho slov je ale patrně jeho život sportovce-profesionála definitivně u konce.