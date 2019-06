Fiorentina má nového majitele, je jím miliardář Commisso

Italsko-americký miliardář Rocco Commisso je novým vlastníkem fotbalového klubu ACF Fiorentina. Prodejní cena nebyla zveřejněna, podle zdroje činí 160 milionů eur (4,1 miliardy korun). Italský rodák Commisso řekl, že o koupi usiloval tři roky.

"Italskému fotbalu jsem vždycky fandil a neexistují slova, která by dokázala popsat, jak moc si vážím možnosti přispět k napsání další kapitoly do historie legendárního klubu, jakým Fiorentina je," řekl devětašedesátiletý Commisso, který se podle žebříčku časopisu Forbes řadí mezi 500 nejbohatších Američanů. V minulém roce se neúspěšně pokusil koupit AC Milán.

"Florencie je po celém světě známá jako město, které reprezentuje to nejlepší z italské kultury. Za tři roky jednání s klubem jsem si hluboce uvědomil, jak důležité pro město a fanoušky 'Fialky' jsou," uvedl Commisso, který vlastní pátou největší americkou kabelovou televizi a také fotbalový tým New York Cosmos.

"Rád bych poděkoval rodině Della Valle za to, jak posledních 17 let Fiorentinu řídila. Bratry Diega a Andreu je třeba ocenit za to, že klub zachránili. Nechali za sebou pevný základ, na němž lze stavět," prohlásil Commisso.

Fiorentina, která v uplynulé sezoně skončila v lize na 16. pozici, v roce 2002 zbankrotovala a zanikla. Zmínění bratři ji ale znovu založili a po dvou letech ji vrátili zpět do Serie A.