Fotbalová špionáž. Slavný Argentinec dal špehovat Lamparda a spol.

Pro bývalého záložníka a legendu londýnské Chelsea Franka Lamparda je první trenérské angažmá tvrdou školou. Nejen že působí u fotbalistů Derby County a zažívá na vlastní kůži náročnost a obrovskou porci zápasů ve druhé anglické lize. Před pátečním utkáním na půdě lídra soutěže Leedsu navíc musel řešit přítomnost špeha na předzápasovém tréninku. Viníka ale dlouho nehledal - odpovědnost totiž převzal sám trenér soupeře Marcelo Bielsa.

Čtvrteční příprava na šlágr druhé ligy proběhla pro hráče Derby County skutečně nezvykle. Po několika minutách tréninku si všimli, že je pozoruje osoba s dalekohledem. Na místo byli přivoláni policisté, kteří muže z tréninkového areálu vyvedli. Našli u něho mimo jiné náhradní oblečení a malé kleště.

Incident nezůstal příliš dlouho bez vysvětlení. Argentinský trenér Leedsu se totiž vzápětí přiznal, že celou akci má na svědomí on.

"Je pravda, že to byl zaměstnanec klubu. Sám jsem ho tam poslal. Odpovědnost jde pouze za mnou, s nikým z vedení klubu jsem to nekonzultoval," přiznal Bielsa. Podle vlastních slov podobnou taktiku praktikuje už od doby, kdy vedl v kvalifikaci na mistrovství světa 2002 rodnou Argentinu.

Muž měl zřejmě za úkol dostat se do areálu tajně skrz oplocení, žádné poškození ale nebylo nalezeno.

Tohle není fair play, zlobil se Lampard

Bielsa si celou situaci se svým protějškem vyříkal ještě během čtvrtka. "Nezáleží na tom, jestli to bylo legální, nelegální, správné nebo špatné. Někdo to považuje za nefér, někomu to nevadí. Mně ale teď stačí, že to Frank Lampard a Derby County považují za nečestné chování. Zachoval jsem se špatně," kál se Bielsa.

Lampard ale o jeho omluvná slova příliš nestál. "Můžeme mluvit o jiné kultuře, že jinde je to běžné a podobně. Podle mě je ale taková věc špatná především z pohledu fair play," divil se.

Jeho tým si v dosavadním průběhu sezony vede dobře a je na šestém místě, tedy na poslední pozici zajišťující účast v baráži o postup do Premier League. V prvním vzájemném zápase proti Leedsu ale utrpělo Derby těžkou domácí porážku 1:4.

"Narušilo to naši přípravu na zápas, dost možná už podruhé v sezoně. Je naprosto zásadní nachystat tým na utkání co nejlépe a nám to bylo znemožněno," zlobil se trenér Derby County před zápasem. "Budete si říkat, že hledám dopředu výmluvy, ale budu takhle mluvit ať už vyhrajeme, prohrajeme nebo remizujeme," dodal.

Derby nakonec utkání v Leedsu nezvládlo a prohrálo 0:2. Svěřenci Marcela Bielsy tak navýšili svůj náskok na čele soutěže na rozdíl pěti bodů. Incidentem se nicméně bude zabývat anglická Fotbalová asociace.

Pochettino se krajana zastal

Leeds má letos nakročeno k návratu mezi elitu po dlouhých 15 letech a za jeho vzestupem stojí právě příchod svérázného trenéra. Třiašedesátiletý kouč je známý pro svou workoholickou i značně složitou povahu nebo jedinečným atraktivním útočným stylem hry. Ve vlasti se mu přezdívá El Loco (Šílenec).

Bielsu jako trenéra pamatuje ze své hráčské kariéry i současný lodivod Tottenhamu Mauricio Pochettino, jenž se svého staršího kolegy zastal. Podle jeho názoru je na incident nutné nahlížet skrz argentinskou mentalitu, která velí udělat pro vítězství vše.

"Není nic špatného na tom, snažit se o soupeři získat veškeré informace," řekl Pochettino na předzápasové konferenci k utkání svého Tottenhamu s Manchesterem United. "Před třiceti lety tohle praktikovali v Argentině úplně všichni. Bylo běžné, že trenéři posílali své lidi sledovat tréninky soupeřů. V Anglii na to jen nejsou lidé zvyklí," dodal.

"Vzpomeňte si, jak Argentina vyhrála mistrovství světa v roce 1986. Argentinci prostě chtějí soupeře přechytračit, jsou takoví. Nedělal bych z toho vědu," uzavřel Pochettino a nepřímo připomněl pověstnou "boží ruku" Diega Maradony ze čtvrtfinále proti Anglii.