Fotbaloví lídři v Itálii chtějí zmírnit pravidla pro restart ligy.

Lídři italského fotbalu požádají vládu, aby přehodnotila striktní lékařská pravidla, na jejichž základě by se mohla po vynucené pauze znovu rozběhnout Serie A. Podle představitelů ligy i svazu restart soutěže značně komplikuje nařízená karanténa celého týmu v případě jednoho pozitivního testu na koronavirus a také povinná dvoutýdenní izolace mužstva před startem ligy.

Představitelé ligy doufají, že by se sezona mohla rozehrát 13. června, ale od vlády zatím dostali jen povolení, že od pondělí budou moci týmy začít trénovat. Dnes se sešli zástupci ligy a Italské fotbalové federace (FIGC), kteří se shodli na tom, že některé části vládních lékařských pravidel jsou hodně omezující.

Klíčové je podle nich nařízení ministerstva zdravotnictví, aby po byť jen jediném pozitivním testu v týmu šlo na 14 dnů do karantény celé mužstvo. "To nám dělá starosti a také jsme to přednesli ministrovi sportu Vincenzu Spadaforovi, jenž byl velmi chápavý a pozorný," uvedl prezident FIGC Gabriele Gravina.

Kluby se obávají toho, že jen pár pozitivních testů by mohlo způsobit vlnu odkládání zápasů. Argumentují tím, že v jiných zemích, které chystají restart ligy, plánují umístit do karantény pouze infikovaného hráče.

Týmy by také chtěly, aby vláda zrušila nařízení, že mužstva včetně realizačních štábů musí strávit před restartem ligy v izolaci v tréninkových centrech 15 dnů.

Představitelé Serie A uvedli, že výsledkem dnešní schůzky s vedením svazu byly návrhy na úpravu pokynů, které předloží ministerstvům sportu a zdravotnictví. Lékařský protokol původně připravil FIGC, ale Spadafora ho označil za nevyhovující a vládní experti ho následně upravili.

Šéf svazu Gravina dnes zároveň nevyloučil možnost, že místo dohrání celých 12 kol ligy by mohla sezona vyvrcholit play off systémem. "Musíme být připraveni na všechny eventuality a zvážit možnost zakončit ligový ročník jiným způsobem," uvedl.

Italská liga byla přerušena před více než dvěma měsíci 9. března. V čele tabulky je mistrovský Juventus o bod před Laziem Řím.