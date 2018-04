Fotbalový průšvihář se vrací. Barton usedne na trenérskou lavici

Dostane další šanci. Známý průšvihář Joey Barton se po roční vynucené pauze, kterou si odpykává za sázení, vrátí zpět na fotbalovou scénu. Kontroverzní chlapík usedne v červnu na lavičku třetiligového anglického klubu Fleetwood Town, jehož bude mít za úkol vytáhnout o patro výš.

Má kariéru jako málokdo. Bývalý záložník Joey Barton zažil během svých aktivních let spíš než úspěchy samé konflikty, čímž se zařadil mezi největší fotbalové průšviháře v historii. Snad každý si vzpomene na skandál, během něhož kontroverzní Angličan zkopal v liverpoolských ulicích dva muže, za což následně strávil sedmasedmdesát dní ve vězení.

V Bartonově seznamu prohřešků jsou i takové věci, jako je típnutí cigarety o oko spoluhráče z Manchesteru City nebo rvačka s dalším svým kolegou, Ousmanem Dabou, který si z nepříjemného incidentu odnesl krvavá zranění. Dosud poslední hloupostí bylo sázení, za nějž dostal rodák z Huytonu vynucenou stopku od anglického svazu.

Přestože mu tehdy udělený trest na rok a půl zkrátili o pět měsíců, málokdo by čekal, že se Barton ještě někdy do velkého fotbalu vrátí. Fanoušci se totiž shodli na tom, že osoba s tak problematickou minulostí nemá šanci se prosadit. Jak ale prokázaly poslední zprávy ze zahraničních médií, šeredně se mýlili.

Bývalý pětatřicetiletý reprezentant Anglie totiž dostal záchranné laso od třetiligového týmu Fleetwood Town, který mu nabídl pozici hlavního trenéra. A Bartonova reakce? Okamžitý souhlas a podpis nového kontraktu, kterým se po nepříjemné pauze vrátí zpět do dění ostrovní kopané.

✍️ | Fleetwood Town can confirm an agreement has been reached for @Joey7Barton to become the club's new Head Coach as of June 2nd.



Full details: https://t.co/ZPz5vAaCOD pic.twitter.com/cQ3BbjqrR7