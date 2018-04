FOTO: "Děkujeme, legendo!" Hráči komentují odchod Iniesty

Přestože se o jeho odchodu mluvilo už delší dobu, definitivní verdikt zasáhl celý sportovní svět. Andrés Iniesta na páteční tiskové konferenci se slzami v očích potvrdil, že po jednadvaceti letech opustí fotbalovou Barcelonu. Jeho rozhodnutí následně komentovaly na sociálních sítích tisíce fanoušků, za odvedenou práci mu děkovali také jeho bývalí i současní spoluhráči. Pozadu nezůstaly ani osobnosti z ostatních klubů.

Patří mezi žijící legendy. Andrés Iniesta spojil prakticky celý svůj fotbalový život s Barcelonou. Do ní přišel už ve svých dvanácti letech, přes mládežnické a dorostenecké mužstvo se propracoval mezi klíčové hráče katalánského velkoklubu.

Obdivovatel známého stylu tiki-taka za "barçu" dosud odehrál 669 soutěžních utkání a získal jednatřicet mistrovských trofejí. Není tak divu, že definitivní rozhodnutí opustit na konci sezony svůj milovaný klub nebylo jednoduché. "Je to pro mě těžký den, není snadné říci sbohem. Tohle je pro mě poslední sezona v Barceloně. Nikdy nezapomenu na den, kdy jsem debutoval za A-tým," řekl Iniesta na tiskové konferenci.

Na ukončení dlouhé sportovní a životní katalánské kapitoly měla vliv i pomalu klesající výkonnost. "Barcelona je nejlepší tým na světě a dal mi všechno. Tenhle klub si zaslouží mou nejlepší verzi a já bych toho v blízké budoucnosti už nebyl schopen. Pro mě je nejlepší opustit tento klub s pocitem, že jsem pro něj stále důležitý a dokážu s ním vyhrávat tituly," zdůvodnil se slzami v očích.

Svými výroky dojal nejen zaplněnou místnost pro novináře, kteří se očekávané tiskovky zúčastnili, ale také kolegy ze světa kopané, kteří mu prostřednictvím sociálních sítí poděkovali za odvedenou práci v barcelonském mančaftu.

Jedním z prvních, kdo se rozhodl vzdát třiatřicetiletému středopolaři poctu, byl Lionel Messi, jehož branky častokrát padly právě po přihrávkách jeho parťáka. "Andrési, děkuji ti za všechny tyhle roky fotbalu. Hrát po tvém boku a strávit tolik nezapomenutelných okamžiků pro mě bylo privilegium. Přeji ti všechno nejlepší do nové sportovní i životní fáze. Jsi fenomén. Budeš nám chybět," napsal třicetiletý snajpr na svůj Instagram.

Dalším z barcelonských hráčů, který Iniestovi poděkoval za předané zkušenosti, byl uruguayský forvard Luis Suarez. "Už jsi sice zveřejnil své rozhodnutí, ale naštěstí s tebou ještě budu nějaký čas nastupovat, příteli. Jsi světová špička," podotkl.

Poděkovat bývalému spoluhráči nezapomněl ani Neymar, jenž z katalánského týmu odešel do francouzského PSG. "Maestro, psal jsi v Barceloně historii. Vždy jsem tě obdivoval z dálky, a když jsem se k tobě přiblížil, tvou hru jsem si zamiloval. Budu vždycky říkat svým přátelům, dětem a celé rodině, že jsem měl to štěstí oslavovat splnění cílů a titulů po tvém boku. Děkuji za vše, co jsi udělal pro fotbal. Hodně štěstí do budoucna," uvedl.

"Kolega, spoluhráč a přítel. Tvá lidskost je ještě větší než tvůj talent. Bylo skvělé s tebou nastupovat. Moc ti za vše děkuji," napsal zase Xavi, Iniestův dlouholetý spoluhráč ze středních řad.

K jednomu z nejlepších záložníků, co nikdy v životě nezískal prestižní Zlatý míč, se vyjádřili také zástupci Realu Madrid. Po francouzském kouči Zinedinu Zidanovi, který jej popsal jako okouzlující osobnost, v krátkosti poděkoval reprezentačnímu spoluhráči také stoper Sergio Ramos.

Náš výběr příspěvků uzavírá "tweet" technického Němce Marca Götzeho, jenž nad fotku svého idolu umístil výčet jím získaných trofejí.