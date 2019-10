Gladiátor s "psycho" gesty. Slávista zaujal svět

Z Davida Hovorky se po středečním utkání Ligy mistrů proti Barceloně stal gladiátor, jenž je schopen eliminovat i ty největší hvězdy. Třeba slavného "Lea". Jeho přínos na zeleném pažitu neušel pozornosti zahraničních médií, stejně tak jako bojovné grimasy, kterými podporoval sebe i celý pražský mančaft. Možná i zastrašoval soupeře.

Přibližně dvě procenta těch největších optimistů si před utkáním Slavie proti Barceloně vsadilo na borce z Edenu. Když ve čtvrté minutě poslal Lionel Messi Katalánce do vedení, vypadalo to pro španělský mančaft na jednosměrnou jízdu za třemi body. Jenže svěřenci kouče Trpišovského ukázali zarputilost, obrovský fyzický fond i zdravé sebevědomí.

A opět dokázali, že ve "Skupině smrti" nejsou jen do počtu. Naopak, soupeři si na červenobílý mančaft musí dávat velkého majzla, sebrat body těm nejslavnějším klubům už není utopií. Jen ta produktivita... Jak upozornil záložník Tomáš Souček, fotbalisty z Edenu sráží na kolena právě velké množství neproměněných tutovek.

Slavia si utkání proti hvězdným mančaftům často prohrává sama. Jistě, i mistr tesař se někdy utne, Katalánci taktéž spálili minimálně dvě gólovky. U sešívaného týmu je to však už téměř tradiční scénář a důvod, který tým odděluje od vzestupu mezi ty nejlepší kluby.

Přesto však výkon chrabrých borců z Edenu nezůstává nepovšimnut ani ve světě. Přestože si Slavia zakládá na obrovské rýmovosti, trio Bořil - Souček - Hovorka se v utkání proti favoritům zaskvělo. Osmadvacetiletý rodák z Nymburka pálil bodlem, sváteční střelec poslal Eden do neskutečné euforie. Souček je kapitola sama pro sebe, vysněná anglická liga už pro obdivovatele Fàbregase není přáním z říše snů.

Na výsluní se po utkání desetiletí, jak mnozí fotbalisté i experti středeční zápas před domácí kulisou nazvaly, dostal bezpochyby David Hovorka. Po odchodu stoperské dvojice Deli - Ngadeu to vypadalo, že se Slavii neblýská na dobré časy. Jenže duo Hovorka - Kúdela patří k tomu vůbec nejlepšímu, co lze aktuálně na českých trávnících vidět.

Bez jakýchkoliv skrupulí lze říci, že Hovorka ubránil Messiho. Šestadvacetiletý stoper byl přitom v minulosti odejit z konkurenční Sparty, ještě v loňském roce hájil barvy Jablonce. Jeho talent zavětřila Slavia, kde působí teprve od června. A kouzlí nejen při práci s balonem, jeho hurónský řev i oslavné grimasy doslova zaplavily internet.

Slavia Prague defender David Hovorka roared in excitement after he successfully tackled Lionel Messi last night 💪



This is what it means to tackle the world's best. Passion. 😍 https://t.co/qvmL3i11Ff