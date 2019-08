Gól roku? Vela prokličkoval celou obranou včetně brankáře

Tak to bylo něco. Takové sólo těžko předvedete na playstationu, natož v reálném zápase. Carlos Vela prokličkoval celou obranou soupeře i s brankářem. Fotbalový útočník Los Angeles FC prožil povedený večer a dvěma góly pomohl připsat svému týmu tři body do tabulky zámořské MLS.

Někdo chodí po evropských angažmá do Ameriky dohrávat kariéru, někdo rozdávat radost. To druhé se rozhodně povedlo Carlosi Velovi. Bývalý útočník Arsenalu naprosto dehonestoval San Jose Earthquakes.

Celé se to odehrálo v noci ze středy na čtvrtek. Domácí LA doma potvrdilo, že je aktuálně jasně nejlepší celek v MLS. S 61 body vládne západní konferenci, i celé lize. Velkou zásluhu na skvělé jízdě má třicetiletý kanonýr. V letošním ročníku zaznamenal zatím neskutečných 26 gólů a 15 asistencí, a to vše během 26 ligových duelů. Samozřejmě vede tabulku střelců, v počtu nahrávek na gól je o jednu druhý za Moralezem.

Velův gól jako z videohry:

Carlos Vela scored one of the filthiest goals of the season for LAFC last night. This is incredibly disrespectful. 😲 pic.twitter.com/678G9G6lW8 - FutbolBible (@FutbolBible) 22. srpna 2019

Na Velovu skvělou formu reagoval i legendární Zlatan Ibrahimovič. "V jeho věku jsem hrál v Evropě, on je na vrcholu sil a hraje v zámoří," řekl svým pověstným štiplavým tónem. To však Mexičana nerozhodilo. "Chovám k němu veliký respekt, ale v tuhle chvíli jsem prostě lepší než on. Statistiky to dokazují, je to realita," řekl klidně.

Los Angeles FC jen doufá, že jeho dvornímu snajprovi forma vydrží a přenese si ji také do play-off. Do konce základní části zámořské nejvyšší fotbalové soutěže zbývá odehrát osm utkání.