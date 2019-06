Gól z půlky! Záložník překvapil gólmana soupeře i trenéra

V Česku by padl jedině tak, že by nakopl soupeře do pozadí a poté by se míč odrazil do brány. Známá reklama na pivo, která se v tuzemsku stala hitem, nabrala v Malajsii reálné obrysy. Ne obrazně, ale doslova. V semifinále Malajsijského fotbalového poháru takhle padl gól v posledních vteřinách zápasu.

Zbývalo už několik málo sekund do konce utkání. Už běželo nastavení. Jeho tým vedl, on se přesto nerozhodl zdržovat a bez rozmýšlení nakopl míč. Herold Goulson nakopl míč v 93. minutě zápasu z vlastní poloviny hřiště a míč skončil k udivení všech až v brance. V Malajsii tak padl v Česku známý "gól z půlky".

Po faulu v nastaveném čase se už všichni smiřovali s tím, že zápas skončí výsledkem 2:1 a odveta bude velmi zajímavá. Goulson však bezmyšlenkovitě napálil míč do takové výšky, že spadl až těsně před břevnem. Pahang tak na poslední chvíli zvýšil vedení na 3:1 a před odvetou proti Peraku si vylepšil svou pozici.

Gól v samotném závěru nepřekvapil pouze gólmana soupeře, ale i Goulsonovi spoluhráče, kteří udiveně a radostně skákali na střídačce, kde se objímali s trenéry. Jejich spoluhráč se totiž trefil s více jak padesáti metrů a přiblížil nejen finále, ale také k celkovému vítězství a trofeji.