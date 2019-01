Hladový a hrdý Messi: Za 400 gólů jsem rád, snad dám další

Malý Argentinec ovládl španělskou ligu. A kralovat ji bude dlouho. Fotbalový kouzelník Lionel Messi přidal v dresu Barcelony 400. gól a stal se tak suverénně nejlepším střelcem tamější nejvyšší soutěže. U této magické mety ale končit nemusí. Za katalánský klub ještě několik tref jistě přidá. Sám útočník přiznává, že je dál hladový, i když se pro něj jedná pouze o číslo.

Messi dává gól. Ve Španělsku nic neobvyklého. Trefuje se ve většině kol tamější La Ligy. Přesto jeho poslední trefa v devatenáctém kole byla výjimečná. Ne, že by se jednalo o nějakou lahůdku, jednalo se spíš o klasiku, kdy Argentinec proskotačí do pokutového území, udělá si obránce soupeře a následně překoná gólmana.

Počet tref tak zaokrouhlil na rovné čtyři stovky. "Jsem hrdý na to, že jsem dosáhl hranice 400 gólů a doufám, že se mi podaří dát další," těší útočníka Barcelony. "Je jasné, že bez pomoci všech svých spoluhráčů, ať už současných nebo minulých, by bylo nemožné dosáhnout takové mety," dod0ává skromně.

Do konce kariéry by Messi mohl přidat další stovku k ještě magičtější cifře 500. V průměru dává přes třicet gól za sezonu, takže na to má 3,5 roku vzhledem k tomu, že letošní ročník La Ligy je přesně v polovině. Malý Argentinec ale nechce o ničem podobném ani slyšet. "Nezaměřuji se moc na záznamy nebo čísla. Raději se soustředím na každodenní práci a snažím se pomáhat týmu nejen plnit cíle, ale také s přidávat asistence či se účastnit několika důležitých opatřeních," zdůrazňuje Argentinec." podotýká 170 centimetrů vysoký útočník v rozhovoru pro španělská media.

Víc než góly bere jako motivaci běžné ligové kolo, i když je v něm Barcelona v mnohých případech velký favorit. "Každý zápas vnímám jako výzvu, ve které musíme vyhrát, abychom přidali tři body a bojovali o La Ligu, soutěži, která odměňuje nejdůslednější tým," prohlašuje Messi.

On sám považuje každý gól za speciální, tak si vybavil svou nejoblíbenější trefu z roku 2005. "Proti Albacete po přihrávce od Ronaldinha, na ten nikdy nezapomenu," zapátral v paměti argentinský kouzelník, který vyzdvihuje vlastní zásahy proti tvrdým soupeřům, jako jsou Atlético Madrid, Valencie a Sevilla. Samozřejmě také všechny branky, jež dal před vlastními fanoušky na Camp Nou.