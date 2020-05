Hrát bez diváků? Bude to jako jet bez motoru, bojí se Pavlenka

Český reprezentační brankář Jiří Pavlenka z Brém očekává, že zápasy bez diváků v restartované německé fotbalové lize budou jako jízda bez motoru. Sestupem ohrožený Werder bude v pondělní dohrávce úvodního bundesligového kola po dvouměsíční přestávce hostit Leverkusen.

Pozitivem prázdných tribun podle Pavlenky bude jednodušší komunikace se spoluhráči. "Člověk uslyší všechno. Komunikace tedy bude každopádně lepší," řekl s úsměvem osmadvacetiletý český gólman v rozhovoru pro klubový web.

Okamžitě ale dodal, že možnost slyšet všechny pokyny by vyměnil za to, kdyby mohl hrát před plnými tribunami. "Bude to jako jízda bez motoru. Fanoušci jsou náš motor, náš pohon. Proto ve skutečnosti lepší komunikaci jako výhodu nevidím. Fakt, že musíme hrát bez fanoušků, to zastíní," řekl Pavlenka.

Brémy byly v době přerušení sezony v tabulce předposlední se čtyřbodovou ztrátou na barážovou příčku. Podle Pavlenky mohla koronavirová pauza Werderu pomoci. "Situace je vážná, ale myslím, že během přestávky jsme si mohli vyčistit hlavu. Je to trochu jako dostat druhou šanci," tvrdil bývalý gólman Ostravy a Slavie Praha. "Teď už se ale bude počítat každý zápas. Každý zápas pro nás bude jako malé finále," dodala brankářská jednička Werderu, kde působí i obránce Theodor Gebre Selassie.