Ibrahimovič nás v létě opustí, očekává Mourinho

Portugalec José Mourinho už zřejmě nepočítá se službami hvězdného Švéda Zlatana Ibrahimoviče. Pětapadesátiletý kouč Manchesteru United očekává, že o sedmnáct let mladší útočník odejde z Old Trafford. V letošní sezóně se zapojil pouze do sedmi utkání. Navíc mu v létě končí i smlouva a další s anglickým klubem už zřejmě nepodepíše.

Sedm měsíců byl mimo. Zlatan Ibrahimovič si poranil kolenní vazy v závěru minulé sezóny ve čtvrtfinále Evropské ligy proti belgickému Anderlechtu. Rychlá léčba 36letého Švéda přesvědčila vedení United, aby s ním podepsalo novou roční smlouvu na aktuální sezónu. Nicméně Ibrahimovič se dostal na trávník pouze v sedmi případech, kdy raději upřednostňoval plné zotavení z následků vážného zranění.

Britský list Indepedent zároveň přišel s tím, že Mourinho potvrdil velmi pravděpodobný odchod po konci letošní sezóny. Rovněž připustil, že ač mají o hvězdného Švéda zájem kluby z americké Major League Soccer, tak velmi pravděpodobně spíš ukončí Ibrahimovič kariéru. Poslední zápasy by přitom měl odehrát v reprezentaci na mistrovství světa v Rusku. "Všichni v Manchesteru si myslíme, že je to Zlatanova poslední sezóna v United a bude ho čekat velmi těžké velmi rozhodnutí, zda hrát nebo skončit," řekl na adresu Ibrahimoviče Mourinho.

"Myslím, že udělá správnou volbu pro svůj život, svou budoucnost. Takový úžasný hráč a úžasná kariéra, jen to hrozné zranění ve špatném okamžiku ho připravilo o několik fantastických měsíců, které mohl mít s námi," pokračoval portugalský stratég a zdůraznil, že Ibrahimovič není v současné době zraněn.

Naděje na to, že se Ibrahimovič objeví na mistrovství světa ve švédském dresu opět o něco vzrostla. "Chybí mi národní tým. Pokud budu chtít, učiním tak. Cítím, že bych mohl dosáhnout dobrého výkonu," řekl 36letý útočník švédským médiím. Na druhou stranu však neřekl ještě definitivní ano směrem k reprezentaci. "Uvidíme, je to těžká otázka. Chci mí jasno, že mohu hrát a vrátit se. Nechci přijít jen proto, že jsem někdo," prohlásil Ibrahimovič.