Ibrahimovic: Nepřišel jsem dělat maskota

Spasitel. Fanoušci AC Milán mají po návratu hvězdného útočníka Zlatana Ibrahimovice jasno. Právě fenomenální Švéd stojí za posledními velkými úspěchy AC a teď se do města módy vrací, aby oživil povadlý velkoklub.

"Nepřišel jsem dělat maskota. Vím, co mám dělat. Zlatan je pořád tady," prohlásil švédský kanonýr, který se po triumfálním příjezdu do Milána pomalu seznamuje se svou úlohou v kádru a není vyloučené, že naskočí už do pondělního utkání proti Sampdorii Janov.

V sezoně 2010/11 získal AC Milán poslední ligový triumf. Rok nato skončil na druhém místě, ale také klub opustil Zlatan.

Od té doby? Ještě jeden bronz a pak jen osmé, desáté, sedmé, šesté, znovu šesté a loni páté místo. O Lize mistrů, která bývalá na San Siru samozřejmostí, se může v současnosti fanouškům Rossoneri jen zdát.

"Chci ještě jednu výzvu, adrenalin. Když jsem z klubu v roce 2012 odcházel, nebylo to na moje přání. Situace byla, jaká byla, ale teď jsem zpátky a chci zlepšít situaci v AC, jak jen to bude možné," prohlásil Ibrahimovic.

Předpoklady tu jistě jsou. Vždyť mezi lety 2010 a 2012 nastřílel Zlatan za Rossoneri 42 branek v 61 zápasech. A ostrými pálil samozřejmě i na dalších štacích.