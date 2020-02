Immobile dál pálí ostrými, trefil se i Barák. Krmenčík slaví

Fotbalisté Juventusu zdolali v italské lize Fiorentinu 3:0 a týden po porážce v Neapoli (1:2) se vrátili na vítěznou vlnu. O dva góly se postaral z penalt nejlepší střelec turínského klubu v sezoně Cristiano Ronaldo. Lazio se díky vysoké výhře 5:1 nad Spalem dostalo minimálně do večera na druhé místo před Inter Milán. Sobotního zaváhání AS Řím využilo Bergamo, které se po remíze 2:2 s Janovem dostalo o skóre na čtvrtou příčku. AC Milán remizoval s Veronou 1:1.

Ronaldo proměnil první penaltu ve 40. minutě, kdy potrestal ruku Germana Pezzelly. Portugalský útočník se stal druhým hráčem Juventusu, který v lize vstřelil gól v devíti utkáních po sobě. Před ním se to povedlo jen Davidu Trézéguetovi v roce 2005.

Deset minut před koncem zápasu Ronaldo nezaváhal ani po faulu na Rodriga Bentancura a dal 19. gól v sezoně. Za Juventus, kde působí druhou sezonu, dal už rovných 50 branek. Výhru ligového lídra zpečetil nizozemský stoper Matthijs De Ligt v nastavení hlavičkou po rohovém kopu.

Lazio rozhodlo o své výhře v prvním poločase. Už po třech minutách skóroval nejlepší střelec Serie A Ciro Immobile, na něj o necelou čtvrthodinu později navázal Felipe Caicedo. Oba útočníci domácích se do přestávky trefili ještě jednou. Immobile má na kontě z 21 zápasů 25 gólů, o šest víc než druhý Ronaldo.

Všechny góly v utkání Bergama a Janova padly v první půli. V dresu domácí Atalanty se prosadili Rafael Toloi a Josip Iličič, Janovu dopomohly k bodům branky Domenica Criscita z penalty a Antonia Sanabrii. Výsledek už poté neovlivnilo vyloučení Valona Behramiho v 83. minutě.

AC Milán bez nemocného Zlatana Ibrahimovice nenavázal na sérii tří ligových výher a remizoval 1:1 s Veronou. Hosté šli do vedení díky Davidemu Faraonimu, za AC vyrovnal Hakan Calhanoglu. Verona dohrávala od 68. minutě bez vyloučeného Sofyana Amrabata, přesto vyrovnaný stav udržela. V milánském dresu debutoval v nastavení osmnáctiletý Daniel Maldini, pokračovatel slavného fotbalového rodu. Jeho otec Paolo odehrál za AC rekordních 647 ligových zápasů a děda Cesare 347 utkání.

Krmenčík má za sebou premiéru

Útočník Michael Krmenčík má za sebou první utkání za Club Bruggy. Český fotbalový reprezentant, který přestoupil z Viktorie Plzeň ve čtvrtek, přišel na hřiště v utkání 24. kola belgické ligy proti Antverpám v úvodu druhého poločasu. Už z trávníku pak viděl jedinou branku zápasu, kterou dal v 84. minutě Hans Vanaken, jenž je s 12 góly nejlepším střelcem týmu.

První Bruggy porazily třetí Antverpy 1:0 a dál vedou belgickou ligu s devítibodovým náskokem na druhý Gent.

Hušbauer hrál pár minut

Český fotbalový reprezentant Josef Hušbauer nastoupil poprvé od svého příchodu ze Slavie do Dynama Drážďany do soutěžního utkání. V zápase 20. kola druhé německé ligy střídal v 82. minutě Ondřeje Petráka, který v zimním přestupovém období přišel do saského klubu také hostovat.

Ani střídání devětadvacetiletého záložníka Hušbauera do hry nepomohlo ke změně skóre a Drážďany si ze hřiště Heidenheimu odvezly bod za bezbrankovou remízu. V tabulce zůstává Dynamo poslední se ziskem 17 bodů.