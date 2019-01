Inter opět nevyzrál na FC Turín. Nevídaný kolaps Římanů

Fotbalisté AS Řím ztratili v italské lize slibně rozehraný zápas, ve kterém vedli po 40 minutách na hřišti Atalanty o tři branky. V Bergamu nakonec remizovali 3:3. Český útočník Patrik Schick zůstal v týmu hostů mezi náhradníky. Turín uhájil proti třetímu celku tabulky Interu těsné domácí vítězství 1:0, jedinou branku dal Izzo. Fiorentina zvítězila na hřišti posledního Chieva 4:3, i když hrála od 60. minuty bez vyloučeného Marca Benassiho. Dvěma góly přispěl k výhře hostů útočník Federico Chiesa.

Boloňa v souboji týmů bojujících o záchranu podlehla na svém hřišti předposlednímu Frosinone vysoko 0:4. Český záložník Ladislav Krejčí do zápasu nezasáhl. Fotbalisté Spalu otočili zápas s Parmou, kterou nakonec porazili 3:2.

Římané vstoupili do duelu skvěle. Ve třetí minutě otevřel skóre bosenský útočník Džeko, který po třiceti minutách zvýšil na 2:0.

After nine games scoreless, Edin #Džeko returns with 2 goals against #Atalanta today.



The #Bosnian Diamond is shining bright once again! 🇧🇦💎



pic.twitter.com/dWPSt7XKAf