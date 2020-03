Itálie bude mít mistra, stojí si za svým šéf fotbalového svazu

I kdyby současná pandemie nového koronaviru neumožnila dohrát zbytek sezony italské fotbalové ligy, podle šéfa svazu Gabrieleho Graviny bude stoprocentně vyhlášen nový mistr. Momentálně nejvíce počítá s tím, že se přerušená soutěž dokončí nejpozději do 30. července.

"Všichni bychom rádi dokončili sezonu na hřišti. Pokud bychom nemohli hrát, stále bychom chtěli zachovat hodnotu sportovní soutěže, která se odehrála na hřišti. To znamená, že se bavíme o tom, komu by připadlo Scudetto (titul)," řekl Gravina pro Sky Sport Italia.

"Stále musíme dospět k závěru, jak sestavit týmy pro příští sezonu. Od toho, kdo půjde do evropských pohárů, až po to, kdo postoupí a sestoupí," dodal Gravina.

Vzhledem k tomu, že Itálie je při pandemii jednou z nejvíce zasažených zemí na světě, je pravděpodobné, že by se dohrávaná sezona protáhla přes 30. červen, kdy obvykle vyprší končící smlouvy.

"Jsme v kontaktu s (mezinárodní federací) FIFA kvůli prodloužení smluv, pokud bychom potřebovali pokračovat po 30. červnu. Musíme najít řešení a ideální by bylo skončit do 30. července. Samozřejmě musíme dodržovat to, co přichází od nejvyšších politických orgánů," uvedl Gravina.