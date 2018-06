Ivan Hašek střídá Maradonu: převzal klub SC Fujairah

Ivan Hašek, bývalý československý reprezentant, úspěšný trenér i šéf českého fotbalu opět míří do Spojených arabských emirátů. Přebírá, už podruhé ve své trenérské kariéře, klub SC Fujairah, který na jaře vedl slavný Diego Maradona. Podepsal smlouvu na rok.



Jen půl roku byl Ivan Hašek bez angažmá. V listopadu loňského roku byl propuštěn z arabského klubu Emirates Club, nyní se pro něj známého prostředí vrací a usedne ovšem na lavičku SC Fujairah, kde už jednou působil v letech 2014-2015. "Tehdy jsem tam vydržel rok a půl, což je asi rekord," připomíná, jak bývá trenérský život v těchto destinacích krátký. Smlouvu podepsal na rok.



Spekulovalo se, že bývalý sparťanský kouč, jenž vedl i státní reprezentaci, převezme nejslavnější slovenský klub Slovan Bratislava. "Jednali jsme, ale několik dní se mi neozvali, tak jsem podepsal smlouvu, která ležela na stole," popisuje, jak se situace vyvinula. Společně s ním odcházejí jako už tradičně asistent Luděk Klusáček a videoanalytik Jaroslav Veselý.



SC Fujairah postoupila do nejvyšší soutěže, vedl ji slavný argentinský fotbalista a rovněž trenér Diego Maradona. Skončila mu smlouva a odešel do běloruského Dinama Brest, kde převzal funkci předsedy.