Jak zachránit sezonu? V Anglii chtějí hrát v tréninkových kempech

Vedení anglické fotbalové ligy vypracovalo plán na dohrání aktuální sezony, která se kvůli šíření onemocnění COVID-19 nebude hrát minimálně do 30. dubna. Zbylých 92 utkání by se mohlo uskutečnit bez diváků v tréninkových kempech v Londýně a střední Anglii v červnu a červenci a všechna by vysílala televize. Informoval o tom deník The Independent.

Právě televizní kontrakty a další finanční aspekty zvyšují tlak na kluby, aby ročník dokončily. Plán hrát každý den a navíc před televizními kamerami má podle The Independent i podporu vlády, které se zamlouvá myšlenka, že by lidé v době opatření mohli v televizi sledovat nejpopulárnější sport v zemi.

Plán počítá s tím, že by kluby a realizační týmy zůstaly v hotelu odděleně od svých rodin stejně jako na mezinárodních turnajích. Navíc by byly pravidelně testovány na koronavirus a musely by dodržovat karanténní opatření. Pozitivní test u kteréhokoli z hráčů či trenérů by mohl celý projekt zmařit.

Vedení Premier League chce znovu rozjet soutěž v červnu a nikoli už v květnu proto, že by v zemi měl být v létě k dispozici důkladnější testovací systém a navíc by měl klesat každodenní přírůstek nakažených.

Plán doprovází i morální problém, protože by k dispozici museli být i lékaři, kteří přitom budou potřeba jinde. "Kam zamíří hráč, který si poraní křížové vazy nebo zlomí nohu, až ho odnesou na nosítkách? Nemocnice budou mít mnohem větší starosti. Premier League by téměř jistě musela mít k dispozici vyhrazenou soukromou nemocnici," uvedl nejmenovaný zdroj The Independent.

Před přerušením sezony vedl Liverpool tabulku o 25 bodů před vítězem posledních dvou ročníků Manchesterem City. "Reds" stačí k prvnímu titulu po 30 letech nasbírat ve zbývajících devíti duelech jen šest bodů.

Ve Velké Británii se koronavirem nakazilo přes 19 500 lidí, z nichž 1228 zemřelo.