Jaká bude Šporarova nová destinace?

Už od konce podzimu se spekuluje o tom, kam by mohl zamířit slovinský snajpr ve službách Slovanu Bratislava Andraž Šporar, který v minulé sezoně nasázel úctyhodných 29 branek. Mluvilo se mimo jiné o zájmu Slavie, nyní to ovšem nevypadá, že by slovinský útočník měl namířeno do Prahy.

O pětadvacetiletého fotbalistu má mít zájem mimo jiné Celtic Glasgow či Benfica Lisabon. "Dostali jsme několik nabídek, mimo jiné i z arabského světa. Je možné, že Andraž nakonec v týmu zůstane, ovšem nabídky jsou finančně zajímavé a pokud by se nakonec přestup realizoval, šlo by o nový rekord slovenské ligy," prozradil generální manažer klubu Ivan Kmotrík mladší.

Rekord slovenské ligy dosud drží Milan Škriniar. Ten v roce 2016 přestoupil z Žiliny do italské Sampdorie za šest milionů eur a následně rychle putoval do slavného Interu, kde hraje dodnes. V případě Šporara se v médiích hovoří o částce sedmi až osmi milionů eur.