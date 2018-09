Jako Leicester? Podle statistik Premier League vyhraje Watford

Vstup do nové sezony jako z říše snů prožívají fotbalisté Watfordu. Anglický tým vyhrál zatím všechny zápasy nového ročníku Premier League a fanoušci jsou radostí bez sebe. Někteří z nich dokonce začali své hochy pasovat do role nastávajících šampionů. To tvrdí i statistika.

Čtyři utkání, čtyři vítězství, dvanáct bodů. Toť prozatímní bilance Watfordu v nové sezoně nejvyšší anglické fotbalové soutěže. Klub z Vicarage Road dokázal porazit třeba i Tottenham, který je letos považovaný za jednoho z hlavních kandidátů na celkový triumf.

Jak ale uvádějí nejnovější statistiky, vůbec největším adeptem na vítězství by měl být právě Watford. A někteří fanoušci tomu skutečně věří. "Žlutočerní" můžou napodobit dva roky starý zázrak Leicesteru, který navzdory všem spekulacím předvedl parádní jízdu a pod vedením tehdejšího trenéra Claudia Ranieriho získal vysněný triumf.

Rok předtím, tedy v sezoně 2014/2015, skončily "lišky" na čtrnáctém místě, když dokázaly získat jednačtyřicet bodů za jedenáct vítězství a osm remíz. Připsali si tedy devatenáct porážek. A přesně to je do puntíku stejná bilance jako "The Hornets" z minulé sezony.

