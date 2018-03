Jako malé děti. Piqué posílá fotbalistům Realu posměšné zprávy

Panuje mezi nimi ohromná rivalita. Fotbalisté Barcelony a Realu Madrid si na hřišti nic nedarují, v osobním životě se ale většina z nich respektuje. Jak to mezi nimi mimo veřejný prostor doopravdy vypadá, nyní prozradil obránce Gerard Piqué. Španělský zadák ve zprávě pro zahraniční web The Players' Tribune uvedl, že si ze svých protihráčů dělá legraci na sociálních sítích a přes multiplatformní aplikaci WhatsApp jim posílá výsměšné zprávy.

Ve fotbalovém světě existuje mnoho pikantních šlágrů a utkání, která jsou označována jako derby. Ať už fandíte jakémukoliv mužstvu, musíte mi dát za pravdu, že jednoznačně nejsledovanějším ligovým utkáním na planetě je každoročně duel mezi Barcelonou a Realem.

Vyhroceným soubojem žijí příznivci už několik dní před samotným hracím termínem, stadiony poté bývají pravidelně do posledního místečka zaplněné. A není se co divit, vždyť v obou mančaftech najdeme hráče hvězdné úrovně, příkladem budiž katalánský Lionel Messi a madridský Cristiano Ronaldo.

Ani jeden z aktérů si poté při zápase nic nedaruje, ba naopak, jsou nesmiřitelnými rivaly. Jakmile však utkání skončí nebo proběhnou reprezentační srazy, fotbalisté obou týmů se respektují. Když se ale jednomu z nich nedaří, druhý mu to dá pořádně "sežrat", což potvrdil i Gerard Piqué.

Jsme jako malé děti, napsal Piqué

Španělský obránce se ve svém příběhu na webu The Players' Tribune rozpovídal právě i o rivalitě zmíněných slavných klubů. Svými výroky následně zaskočil a pobavil nejednoho příznivce. Partner zpěvačky Shakiry totiž přiznal, že některým oponentům z Madridu posílá vtipné zprávy.

"Dovolím si vás trochu informovat. Každý ví, že fotbalisté mají vytvořené skupiny na WhatsAppu. Já mám jednu pro své přátele z domova a další pro své spoluhráče z Barcelony. Ale ta moje nejoblíbenější vás překvapí," začal své povídání.

"Začátkem této ligové sezony, když jsme měli před Realem už osm nebo devět bodů náskok, jsem založil speciální skupinu pro některé hráče z národního týmu, kteří hrají v Realu a Barceloně. Všechno, co děláme v této skupině, se týká našich klubů. Je to nejlepší, jsme jako malé děti," uvedl.

Následně přiznal, že se neostýchá zasílat vtipné a mnohdy až vysmívající se "textovky" týkající se předvedených výkonů. "Je pravda, že je to pro mě zábavné, protože máme na Real patnáctibodový náskok. Takže v mých reakcích jsem velmi kreativní," napsal.

Loni se radovali, letos jsou vážní, tvrdí Piqué

"V loňské sezoně, když jsme všechno vyhrávali, byli hráči Realu celkem v pohodě. Kdykoli jsem je viděl na tréninku reprezentace, neustále mluvili. Pokaždé, když vyhráli zápas, posílali na Instagram fotky bez trička. Usmívali se, ukazovali svaly, schválně psali 'Hala Madrid' a vysílali smajlíky s trofejí," oznámil.

"Letos je to ale jiné. Všechny jejich fotky vypadají temně, navíc píší jen: 'Dnes tři body, musíme dál pracovat.' A já jim na to v naší skupině vždy napíšu: 'No tak, kluci, proč tak vážně?' Poté přidám brečící a vysmáté smajlíky. Dokonce jsem už dal naší skupině i zvláštní jméno, jmenuje se Gratulujeme," uzavřel.

Zda budou moci plejeři "bílého baletu" Piquému jeho pichlavé zprávy vrátit, není jasné. Momentální rozpoložení svěřenců Zinedina Zidana není zrovna nejlepší, ligový titul už je pouhým snem. Real je však stále v bitvě o zisk zlatého hattricku v Lize mistrů. A to by, přiznejme si, byla nejlepší možná odpověď.