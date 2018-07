Je bezohledný a brutální, zaútočil Klopp na Ramose

Poprvé od květnové porážky ve finále Ligy mistrů se trenér a manažer Liverpoolu Jürgen Klopp vrátil ke kyjevskému duelu. Nezapomněl ani na kapitána soupeře z Realu Madrid - Sergia Ramose. Německý stratég popsal španělského fotbalistu slovy, že se choval jako brutální zápasník, když v prvním poločase zranil Egypťana Mohameda Salaha ve službách anglického celku, který musel odstoupit kvůli zlomenině klíční kosti.

Liverpoolský manažer obvinil Ramose z úmyslného zaměření se na Salaha a brankáře Lorise Kariuse, který utrpěl otřes mozku předtím, než se dopustil fatální chyby, kdy doslova daroval gól Francouzovi Karimu Benzemovi. Jenž otevřel skóre finálového zápasu. Klopp kritizoval i rozhodčího Milorada Maziče ze Srbska, který podle německého kouče neměl odvahu vyloučit kapitána Realu. Klopp byl dlouho zdrženlivý a nechtěl o rozhodujících událostech v Kyjevě mluvit, neudržel se však, když na něj novináři znovu zatlačili na turné Liverpoolu v USA.

"Otevřeme tu láhev znovu," řekl Klopp, který se rozpovídal před sobotním zápasem International Champions Cupu proti Manchesteru United. "Je to akce-reakce-akce-reakce a mně se to nelíbí, ale - když se na to podíváte zpětně a nejste s Realem Madridem - pak si myslíte, že je to nemilosrdné a brutální," ulevil si kouč Liverpoolu pro server The Guardian.

"Viděl jsem, jak se rozhodčí rozhodovali na mistrovství světa a jak se podíleli na velkých zápasech. Nikdo o nich později nehovořil. Ale v takovém případě, jako je finále Ligy mistrů, někdo musí pískat lépe," rozpovídal se Klopp. "Pokud přichází VAR (videoasistence rozhodčího pozn. red.), je to situace, kdy se musí znovu podívat. Nedávat červenou kartu, ale znovu zhlédnout záznam a říct: 'Co je to?' Bylo to nemilosrdné," myslí si německý stratég.

"Nejsem si jistý, že tuhle zkušenost zažijeme znovu, jde do našeho gólmana loktem, poté přijde a ve středovém kruhu povalí wrestlerským chvatem našeho nejlepšího hráče a vyhraje. Tohle byl příběh zápasu, a pak ještě ty jeho řeči, to se mi nelíbí. Říkal, že je to normální, co vlastně chceme. Ale ne, tohle normální není. Pokud si poskládáme situace s Ramosem, tak mi řekněte, co to bylo například loni s Juventusem, to on byl zodpovědný za červenou kartu, co dostal Cuadrado, a nikdo o tom nemluví. Je to stejné jako teď, akceptujeme jakoukoliv zbraň, jen abychom vyhráli. Ale já takový nejsem," řekl rozčileně Jürgen Klopp na tiskové konferenci v USA.

"Snažím se, abychom hráli agresivně, ale vždy používám slovo 'čestně'. Obvykle když něco zkusíte, dostanete trest. Někdo to uvidí a zakáže vám čtyři až pět týdnů. Ale v tomto případě nikdo trest nedal. Rozhodčí měl mít odvahu rozhodnout se v této situaci. Vím, že teď o mně budou všichni psát, že jsem slabý a ubožák, lidé budou říkat, že jsem špatný nebo ztracený. Nejsem. Přijímám prohru. Určité věci se mi nelíbí. Není to, že bych se ráno probudil a hned pomyslel na Ramose," dodal Klopp.