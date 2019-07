Jsem Ferrari mezi Fiaty, řekl Švéd. Jsem lepší než ty, přišla reakce

Americká Major League Soccer na sebe opět strhává pozornost. Nemůže za to nikdo jiný než švédský fotbalový útočník Zlatan Ibrahimovic, který nechal za sebe promluvit své ego. Nyní mu přišla na jeho výroky odpověď. Ve čtvrtek totiž kritizoval nejlepšího hráče soutěže. Ten přispěchal ihned s protiúderem. Slovní přestřelka tak započala.

Když švédský veterán rozhodl čtvrteční duel hattrickem, připoutal opět pozornost médií. Výkon na hřišti předvedl bravurní. Dal tři góly, poté však pronesl výrok jemu typickém. "Jsem Ferrari mezi Fiaty," prohlásil sebevědomě. A pokračoval dál. V interview pro web soutěže se rozhodl zajít ještě dál.

Na paškál si vzal útočníka z konkurenčního týmu Los Angeles FC Carlose Velu, momentálně nejlepší střelce soutěže. "Já jsem v 29 letech hrál nejlepší soutěže v Evropě, kde hraje on?" poukázal Ibrahimovic. Vela si pochopitelně rýpnutí na svou adresu nenechal líbit a ihned, jakmile to bylo možné, přispěchal s odpovědí.

""Srovnání by ukázalo, že k němu není respekt, ale když se podíváme na statistiky a zapomeneme na věk a na cokoliv, jsem teď lepší než on, to je realita," podotkl Vela. Statistiky skutečně nyní hovoří ve prospěch Mexičana. V aktuálně probíhajícím ročníku vstřelil totiž ve dvaceti zápasech 21 branek, což je nejvíce ze všech hráčů MLS. K početnému množství tref navíc přidal i dvanáct asistencí. Druhým v pořadí je právě Ibrahimovic. Díky gólům z pátečního utkání si tak rýpl do švédské fotbalové legendy.

Mexičan, který je v nejlepších letech fotbalové kariéry, však sokovi vzkázal slova poklony. "Co se týče zbytku, je to on. Pouze Messi a Cristiano Ronaldo jsou lepší než on," upozornil Vela. "My ostatní nejsme ve stejné lize," obrátil aktuálně nejlepší střelec MLS.