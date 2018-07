Juventus nemá dost! Po Ronaldovi má přijít i Zidane

Sotva dokončili zástupci turínského Juventusu jednu velkou přestupovou bombu, už chystají další. Úřadujícího mistra italské nejvyšší soutěže by mohl posílit i legendární Francouz Zinédine Zidane, jenž po loňské veleúspěšné sezoně skončil na lavičce Realu Madrid. Potkají se dvě velké osobnosti opět v jednom působišti? Podle španělských médií jde o hotovou věc.

Odchod hvězdného portugalského útočníka Cristiana Ronalda z Realu Madrid do Juventusu vzbudil ve světě velký ohlas. A není divu, takový přesun by před pár lety čekal málokdo. "Stará dáma" se ale rozhodla, že příznivce překvapí znovu. Do svých řad by ráda získala i Zinédina Zidana.

Bývalý francouzský záložník se už s Ronaldem potkal právě v "bílém baletu", kde se v roli hlavního kouče zasloužil o tři tituly v milionářské Lize mistrů. I proto, že si oba vzájemnou spolupráci několikrát pochvalovali, by se nyní mohli znovu společně setkat v jednom mužstvu.

O příchodu Zidana do Turína informoval španělský portál Libertad Digital. Šestačtyřicetiletý sympaťák, jenž před pár dny odmítl lukrativní nabídku na trénování reprezentace Kataru, by se měl k milovanému klubu Pavla Nedvěda připojit v srpnu. Nepřišel by však v roli trenéra, nýbrž sportovního ředitele.

Zidane už v Juventusu jednou působil, v letech 1996 až 2001 s ním získal dva ligové triumfy, dvakrát si také zahrál finále Champions League. Zda skutečně dojde na velký comeback, by mělo být známo v nejbližších dnech.