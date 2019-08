Juventus uhrál těsnou výhru, Neapol zvládla přestřelku

Fotbalisté mistrovského Juventusu vstoupili do nové sezony italské ligy výhrou 1:0 nad Parmou. O vítězství hostujícího celku, kterému na lavičce chyběl nemocný trenér Maurizio Sarri, rozhodl už v prvním poločase kapitán Giorgio Chiellini.

Sedmibrankovou přestřelkou do Serie A vstoupili vicemistři z Neapole, kteří na hřišti Fiorentiny vyhráli 4:3. Do vedení se dostali domácí, ale pak k obratu zavelel Lorenzo Insigne. Ještě v první půli z penalty zvýšil na 2:1, a když Neapol neudržela vedení 3:2, postaral se chvíli po gólu domácích na 3:3 o rozhodující zásah. Za Fiorentinu v závěru nastoupil Franck Ribéry, který do Itálie přišel po dvanácti letech v Bayernu Mnichov.

Sarri se zotavuje ze zápalu plic a Juventus už dříve oznámil, že kouč kvůli tomu přijde nejen o duel v Parmě, ale také o následující domácí zápas s Neapolí. Turínský celek navíc nastoupil bez výrazných změn v sestavě, všechny letní posily včetně Matthijse de Ligta, Aarona Ramseyho nebo klubové legendy brankáře Gianluigiho Buffona zatím chyběly.

Chiellini poslal Juventus do vedení v 21. minutě, kdy tečoval střelu Alexe Sandra. Chvíli nato nebyl po poradě s videorozhodčím kvůli ofsajdu uznán gól Cristiana Ronalda. Parma poté postupně vyrovnala hru, a i když to v závěru vypadalo, že hostům docházejí síly, vyrovnat se jí nepodařilo.

"Tým hrál skvěle, zejména v prvním poločase," řekl asistent Giovanni Martusciello, který Sarriho na lavičce zastoupil a s hlavním trenérem byl i v průběhu zápasu v kontaktu. "Mluvil jsem s ním před zápasem, o přestávce i teď po utkání. Měl velkou radost, i když jako perfekcionista je vždy naštvaný, když něco není přesně podle toho, jak to naplánoval," dodal.