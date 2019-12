Kam půjde Kanga? Zamíří Krmenčík do Slavie? A co Kolář?

Sváteční období znamená ve fotbalovém světě nejen zimní přestávku, ale především první kolo přestupů. Půjde Kanga do světa? Posílí Krmenčík konkurenční Slavii? A co aktuálně nejsledovanější český brankář?

Zatímco hráči mohou trochu vydechnout a užít si volno bez balonu na kopačce, agenti se hned zkraje roku pořádně zapotí. Transferové okno startuje, období, během něhož se manažeři pokusí ukrojit si z pomyslného dortu ten největší kousek. Nejvíce pozornosti se v české lize tradičně upíná ke "svaté trojici" Spartě, Slavii a Plzni.

Pojďme to vzít popořadě.

U letenských to vypadá na pořádnou šarádu. Hned osmi hráčům končí koncem června smlouva, podle všeho by však mančaft kouče Jílka mohli někteří fotbalisté opustit jich v zimě. Kontrakt vyprší posilám příchozím za éry sudího Stramaccioniho. Pokud se nechtějí stát volnými hráči, právě zima je období, kdy se s klubem rozloučí.

Nahradí Dočkal Kangu?

Guélor Kangov, Georges Mandjeck, Martin Frýdek, Semih Kay, Costa, Václava Kadlec či Lukáš Juliš. Generální ředitel Tomáš Rosický musí mít pořádně zamotanou hlavu, obrysy letní tváře Sparty však na Letné postupně získávají konkrétnější tvář. Fanoušky přirozeně nejvíc zajímá, co bude s kontroverzním Guélorem Kangou. S gabonským středopolařem si Sparta užila své, jeho excesy i přehnaně emotivní prožitky se vedení klubu ani fanouškům zrovna dvakrát nezdály. Faktem však zůstává, že je to právě Kanga, komu v dresu letenských nejvíc pálí.

Nejproduktivnější hráč Sparty s klubem odmítá podepsat novou smlouvu. Devět letošních vstřelených branek a čtyři asistence navrch z Kangy dělá klíčového hráče, na českou ligu mu to střílí náramně. Kouči Jílkovi by však mohl pomoci návrat zraněného Bořka Dočkala, který by se měl právě po zimní pauze vrátit na zelený pažit.

Tvrdík uklidnil fanoušky

Pokud jde další pražany, ti mají trochu odlišné strašáky. Sešívaní vedou domácí tabulku o jedenáct bodů, jasně dominují české lize. Ani na zahraničním poli neudělali ostudu. Pohled na tabulku v Lize mistrů věhlasnému jásání sice nenasvědčuje, nicméně obrat o body Barcelonu na Camp nou? To se sakra počítá!

A právě Liga mistrů je voda na mlýn manažerů, kteří svým klubům vyhlížejí možné budoucí posily. Do hledáčku francouzského Nice se dostal i Ondřej Kolář, který vychytal Messiho a předvedl stabilní a jistý výkon i v ostatních mezinárodních utkáních. Mančaft věhlasného bývalého kapitána Arsenalu Patricka Vieiry za pětadvacetiletého rodáka z Liberce nabídl neskutečných 400 milionů korun. Jaroslav Tvrdík se však ohradil, že taková sumu je malá. Za gólmana Kolářových kvalit by si představovat dvojnásobek, čímž by se hrdina Slavie zařadil mezi deset nejdražších brankářů planety.

Šéf Slavie svým výrokem rozpoutal pekelné diskuze. Mnozí ho považovali za blázna, mnozí se vysmívali jeho naivitě. Proto přišel Tvrdík s vysvětlením výroku, kterým leccos vysvětlil. Nabídka na Ondru (Koláře) z Nice ještě nedorazila, jen ta indikativní od agentury Sport Invest (která Koláře zastupuje). Měla by být 8 milionů eur (204 milionů korun) a my chceme minimálně dvojnásobek. Fikcí ale je, že nabídka leží na stole a činí 15 milionů eur a Tvrdík je blázen, když chce 30 milionů eur," uvedl Tvrdík na svém twitterovém účtě.

Otázkou zůstává, kdo by zaplácl místo po skvěle chytající jistotě v bráně. Kolář předvedl zákroky dalece přesahující hranice české ligy, ukázal "koule", když drze a sebevědomě vybíhal proti světovým fotbalistům. Slavii navíc v průběhu roku opustil Král, Deli a Ngadeu, letos je co se transferu týče nejvíce skloňováno jméno Součka a právě Koláře. A to už by pro klub, který má ambice uspět na světovém poli, byla velmi těžko nahraditelná ztráta.

Selský rozum, prosím

Souček dává góly, tak snadné to je. Protože jestli má někde Slavia problém, není to v defenzivě ani ve středu hřiště. Je to právě v zakončení, gólová produktivita a hlavně spálení bezpočtu tutovek je tím, co kouče Trpišovského nejvíc trápí. Na základě tohoto nedostatku se objevily spekulace o posílení kádru Michaelem Krmenčíkem. Šestadvacetiletý útočník a reprezentant již osmým rok kope za Plzeň a nutno dodat, že se hojně podílí na ofenzivní síle Viktoriánů. Tvrdík si však příchod "Krmelce" nedokáže představit. Proč?

"Slavia je top klub české ligy, s ambicí reprezentovat ČR v mezinárodních pohárech, zejména v Lize mistrů. Krmenčík je top útočník. Nebylo by normální, kdybychom o něm neuvažovalo. Ale já bych hráče do Plzně nebo Sparty nepustil. Proč by ho pustili k nám? Selský rozum prosím. Díky!" vyjádřil se na sociální síti šéf Slavie. K tomu není co dodat.