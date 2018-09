Kam se hrabe Neymar. Polák předvedl šílenou simulaci

Simulování už se stalo součástí fotbalových zápasů. Momentů, kdy si hráči vymyslí kontakt se soupeřem a následně se na zemi svíjejí v bolestech, neustále přibývá. Zatím poslední a dost možná největší divadýlko tohoto roku mohli vidět diváci čtvrté polské ligy.

Snad každý fotbalový fanoušek si pamatuje na teatrální kousky brazilské ofenzivní hvězdy Neymara, které předvedl na uplynulém světovém šampionátu v Rusku. To ale nebylo vůbec nic proti tomu, co se stalo v utkání čtvrté polské soutěže mezi celky Unia Janikowo a Pogoń Mogilno.

Jeden z hráčů hostujícího celku, který se díky vítězství 2:1 posunul do čela ligové tabulky, předvedl neuvěřitelně trapný pád. Když mu při hádce fotbalistů s rozhodčím hodil protihráč míč, mladý Polák se skácel na trávník, jako by ho balon trefil do obličeje.

Kromě toho, že je nyní pro smích uživatelům všech sociálních sítí, na kterých se video ze zmíněné situace objevilo, dostal od sudího také žlutou kartu. Příště si tak snad podobné představení odpustí.