Kanté zkolaboval v šatně, kardiologické testy vyvrátily nemoc

Sotva se svět začal vzpamatovávat ze ztráty italského fotbalisty Davide Astoriho, zasáhla ho další hořká zpráva. N'Golo Kanté, klíčový záložník londýnské Chelsea, prodělal před odjezdem na ligový zápas do Manchesteru kolaps. Následné kardiologické testy naštěstí vyvrátily jakoukoliv srdeční nemoc. Dle britského tisku se už měl běhavý středopolař vrátit zpět do tréninkového procesu a absolvovat pondělní jednotku.



Poslední dny jsou pořádně hektické a otřásá jimi jedna špatná zpráva za druhou. Před třemi dny opustil svět fotbalový záložník Fiorentiny Davide Astori, když byl před ligovým zápasem v Udine nalezen mrtev v hotelovém pokoji. Italskému reprezentantovi bylo pouhých jednatřicet let.

Nyní přišel britský deník Telegraph s další šokující zprávou, která zasáhla hlavně příznivce londýnské Chelsea. Jeden z jejích klíčových mužů, Francouz N'Golo Kanté, měl totiž před odjezdem do Manchesteru, kde Chelsea v neděli prohrála, zkolabovat. Defenzivní záložník se zhroutil přímo v šatně před šokovanými spoluhráči.

Okamžitě po této nešťastné události se v tréninkovém centru Cobham objevil klubový lékař, načež bývalý hráč Leicesteru nabyl znovu vědomí. Následně byl poslán ke specialistovi na řadu kardiologických testů, které naštěstí vyvrátily jakékoliv zdravotní problémy.

Důvod kolapsu? Roli mohly hrát i britské mrazy

Protože specialisté žádné potíže neobjevili, rozhodli, že Kanté bude schopen duel proti City odehrát. Šestadvacetiletý pařížský rodák se však v den utkání necítil dobře, bylo tedy rozhodnuto, že do sledovaného mače nezasáhne.

Co tedy bylo příčinou kolapsu? Přesný důvod zatím nebyl oznámen, nejpravděpodobnější variantou jsou dle britského tisku mrazivé teploty.

Vytříbená kariéra

Odchovanec Suresnes patří mezi největší hvězdy momentálního kádru Antonia Conteho. Před dvěma lety se mimo jiné podílel i na leicesterské fotbalové pohádce, jež byla zakončena neuvěřitelným triumfem "lišek".

Následně si jeden z fyzicky nejvybavenějších hráčů v Evropě svou pílí vysloužil přestup do současného působiště. S Chelsea dokázal hned při své debutové sezoně vyhrát ligový triumf, stal se také držitelem ceny Nejlepší hráč roku. Dobrou zprávou pro fanoušky fotbalu je, že Kante byl v pondělí opět v plném tréninku a měl by zasáhnout do utkání proti Crystal Palace.