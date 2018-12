Kapitán Stuttgartu přišel po zápase o otce. Přímo na stadionu

Vítězství fotbalistů Stuttgartu nad Herthou Berlín v sobotním bundesligovém zápase zastínila tragická událost domácího kapitána Christiana Gentnera. Na stadionu mu krátce po skončení utkání zemřel otec.

Herbert Gentner na tribuně zkolaboval a zdravotníci se ho marně pokoušeli oživit. Třiatřicetiletý záložník o tom neměl tušení. Po vyhraném zápase (2:1) poskytoval novinářům rozhovory a až pak v kabině se dozvěděl o otcově úmrtí.

Just found out that Stuttgart Captain Christian Genter was playing today against Hertha Berlin and his dad died in the stand while cheering him on.



Such a sad story, R.I.P.