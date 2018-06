Kdo usedne na lavičku Realu? Ve hře je Klopp i zástupce kapitána

Fanoušci Realu prožili velký šok. Trenér Zinédine Zidane ve čtvrtek oznámil svou rezignaci, čímž zaskočil všechny stoupence. Sympatický Francouz dokázal madridské mužstvo dvakrát dovést k triumfu v Lize mistrů, jednou s ním také ovládl La Ligu. Vedení "bílého baletu" nyní začíná shánět za bývalého lodivoda adekvátní náhradu. Kdo by mohl na Santiago Bernabéu zamířit?

Jürgen Klopp

Nejžhavějším kandidátem na nového trenéra madridského velkoklubu je Jürgen Klopp. Právě německý stratég je tím posledním, kdo se dosud utkal s odstoupivším Zidanem, když dovedl Liverpool až do finále Champions League. Rodák ze Stuttgartu prokázal své schopnosti i v minulém působišti, s Dortmundem dokázal dvakrát vyhrát Bundesligu.

Přestože šéf Realu Florentino Peréz údajně v Kloppovi vidí ideálního kouče, jenž má velký charakter, přivést ho na Santiago Bernabéu nebude až tak jednoduchý úkol. Stuttgartský rodák nedávno prodloužil kontrakt s Liverpoolem. Ten vyprší až v roce 2022.

Mauricio Pochettino

Velká kometa mezi trenéry, to je Mauricio Pochettino. Šestačtyřicetiletý Argentinec se zdá být největším "soupeřem" Jürgena Kloppa v boji o post trenéra Realu. Může za to především jeho úspěšná kariéra v anglickém Tottenhamu, s nímž skončil v letošní sezoně na skvělém třetím místě a bavil celý svět parádním fotbalem.

Do karet mu navíc hraje i to, že v minulosti již ve španělské nejvyšší soutěži působil, když tři roky vedl Espanyol. Právě tam si "vybudoval" nepřátelský vztah k FC Barceloně, největšímu rivalovi Realu. Pochettino sice nedávno podepsal s "kohouty" nový kontrakt, jeho součástí je ale údajně právě umožnění odchodu na madridskou lavičku. A to mnohé naznačuje.

Massimilliano Allegri

Na lavičku "bílého baletu" může usednout také Massimilliano Allegri. Padesátiletý Ital by mohl vypilovat k dokonalosti madridskou defenzivu, právě v tom je jeho největší přednost. Současný kouč Juventusu dovedl dvakrát během posledních čtyř let "starou dámu" do finále Ligy mistrů, nadmíru úspěšný je také v domácí soutěži.

I proto, že se v poslední době začíná čím dál tím víc spekulovat o jeho odchodu z Turína, dá se o něm hovořit jako o možném nástupci Zinédina Zidana.

Guti

Možná nejpřekvapivější jméno z uvedeného kvarteta. Guti strávil v Realu úspěšnou hráčskou kariéru, kromě funkce zástupce kapitána Raúla posbíral také patnáct trofejí. Stejně jako Zidane se poté vydal na trenérskou štaci, momentálně vede tamní dorost ve vyhlášené mládežnické akademii. Postup o stupínek výš by jednoznačně uvítal. Je na něj připravený?

Kdo nakonec usedne na lavičku slavného velkoklubu?