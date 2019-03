Klopp: Ručník házet nemíním. Sezona není u konce, nevzdáme se

Bodový polštář z průběhu sezony je definitivně pryč. Remízou s městským rivalem Evertonem přišli fotbalisté Liverpoolu o průběžné vedení. Na prvním místě je vystřídal obhájce titulu z Manchesteru City. Německý trenér Reds ale devět kol před koncem anglické ligy boj o titul nevzdává. Nadále zůstáváme pozitivní," řekl Jürgen Klopp po posledním zaváhání jeho svěřenců.

Ještě zkraje kalendářního roku měl Liverpool na prvním místě luxusní sedmibodový polštář. Prohra s Manchesterem City v úvodu ledna však nastartovala postupnou ztrátu a o dva měsíce později si oba týmy pozice vyměnily. Na vedoucí pozici je aktuálně obhájce titulu, který zvítězil o víkendu nad Bournemouthem, zatímco Liverpool remizoval pouze v městském derby s Evertonem.

Svěřenci Jürgena Kloppa se nedokázali prosadit hned ve třech z posledních čtyř zápasů a v Premier League z toho byly jen dvě bezbrankové remízy. Ztráty bodů na půdě Manchesteru United a Evertonu však německého stratéga neznepokojují. Sám se domnívá, že ve zbývajících devíti kolech dojde na čele tabulky ještě ke změně. "Nadále jsme pozitivní - proč bychom neměli být?" řekl Klopp pro oficiální klubové stránky Liverpoolu po remíze v Goodison Parku. "Sezona ještě není u konce a my se nevzdáme," dodal vzápětí.

Od porážky s Manchesterem City si Liverpool připsal hned pět remíz. "Pro nás je momentálně těžké prorazit, což je ve fotbalu velmi důležité. Vytvořili jsme si šance v těžkých zápasech. Pak je ale nutné je zakončit. To jsme udělali mnohokrát, ale ne v zápase s Evertonem," smutnil Klopp. Teď jsme druzí a oni první," poukázal německý trenér na změnu v čele anglické ligy, nicméně víru ve svůj první titul v Premier League neztrácí.

Stejně jako trenér Liverpoolu zůstává pozitivně naladěn i obránce Andy Robertson, který zopakoval slova svého kouče a slíbil, že Reds budou pokračovat v boji o titul až do konce anglické ligy. "Jsme za nimi jenom o bod," zdůraznil bek. "Ještě stále může dojít ke změně, pokud ztratí body, tak musíme být připraveni, abychom to využili, a to je to, co musíme dělat," podotkl Robertson.

Najednou si tak oba týmy role vyměnily. Teď to bude Liverpool, který bude tlačit na Manchester City. "Budeme na ně tlačit až do posledního hvizdu proti Wolverhamptonu v závěrečném ligovém kole. Nezbývá nám než bojovat o všechno a vyvíjet tlak do konce sezony," uvedl stále ještě 24letý obránce Reds. O víkendu začne další boj na dálku. City přivítají v sobotu doma Watford, Liverpool bude o den později hrát s Burnley.