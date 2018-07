Klopp: Výkon Kariuse ve finále LM neovlivnil příchod Allisona

Výkon brankářské jedničky ve finále Ligy mistrů má ještě před očima. Podle německého stratéga však neměly minely Lorise Kariuse vliv na příchod dalšího brankáře. Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp získal na post gólmana novou tvář. Nově bude hájit branku anglického celku Brazilec Allison, který se zúčastnil i nedávného mistrovství světa v Rusku, kde dovedl jihoamerický tým až do čtvrtfinále.

Klopp dlouho věděl, že se Liverpool bude po finále Ligy mistrů ospravedlňovat tím, že německý brankář Loris Karius měl po kyjevském duelu otřes mozku, který mu způsobil Španěl Sergio Ramos z Realu Madrid. Dvě fatální chyby gólmana anglického celku stály jeho tým ceněnou trofej, jelikož Kloppovi svěřenci prohráli 1:3. Kouč Reds neměl podle vlastních slov jinou možnost, než informovat veřejnost.

Německý trenér podržel zároveň svého krajana a zdůraznil, že Liverpool měl zájem o Allisona již v lednovém přestupním termínu. Tehdy z přestupu za 65 milionů liber sešlo a na Anfield Road si museli na Brazilce počkat až do léta. Klopp zároveň přiznal, že Allison by do Anglie zamířil bez ohledu na to, jaký výkon by Karius předvedl ve finále Ligy mistrů.

"Kariusův otřes mozku jsme nepoužili jako ospravedlnění ani na jednu vteřinu, nemůžeme ho použít ani jako vysvětlení," bránil se na tiskové konferenci ve Spojených státech Klopp. Podle něj nastává problém ohledně gólmanů až nyní, kdy lidé stále nevěří liverpoolským výrokům a následně se na Anfield Road přivede nový gólman.

Allison je jednoznačně nejvýraznější posilou, která v létě zamířila na Anfield Road. Klopp ho však nechce jeho přestup přeceňovat. "Je dobrý stejně jako všichni naši ostatní hráči, ale to neznamená, že nepřivedeme další posily. S novými hráči můžeme udělat další krok," prohlásil Klopp.

Vzhledem k posilám, které Liverpool přivedl, si anglický klub získal na respektu a podle slov Josého Mourinha z Manechesteru United mají Kloppovi svěřenci na to, aby získali mistrovský titul, když už vedení letošního finalisty Ligy mistrů vynaložilo na posily více než 170 milionů liber.