Kluby za každou testovací soupravu na covid-19 pět jiných darují

Kluby italské fotbalové ligy přislíbily, že po návratu k tréninku za každou použitou soupravu na testování covid-19 darují pět jiných. Týmy Serie A tím chtějí zmírnit případnou kritiku, že by se nedostatkovým vybavením plýtvalo na zdravé fotbalisty.

Podle listu Corriere dello Sport je tento příslib součástí návrhu, který vytvořila Italská fotbalová federace (FIGC) a zaslala vládě. Ta bude mít konečné slovo v tom, kdy budou moci profesionální kluby začít s tréninkem. Prezident FIGC Gabriele Gravina doufá, že by to mohlo být v květnu, nicméně ministr sportu Vincenzo Spadafora v týdnu uvedl, že přesný termín ještě oznámit nedokáže.

Podle návrhu svazu by měli být hráči a realizační tým každého klubu - celkem 40 až 50 lidí - otestováni na koronavirus a poté v tréninkovém kempu začít s přípravou. První týden by trénovali individuálně s odstupy a poté, když by nebyly žádné případy nákazy, by mohli začít s klasickým tréninkem.

Podle elitního virologa Francesca Vaii z národního institutu pro infekční choroby by se přitom nemusela celá soutěž zastavit, pokud by se objevil pozitivní případ. "Měli bychom se k fotbalu chovat stejně jako ke zdravotníkům. Když bude mít nějaký zdravotník pozitivní test, také všem nezakážu chodit do práce. Pouze ti, kteří s ním přišli do styku, budou pod dohledem a podrobí se krevním testům a výtěrům," řekl.

Italská Serie A je přerušená od poloviny března a zbývá v ní odehrát dvanáct kol. Svaz prodloužil lhůtu na její dokončení do konce srpna.

V Itálii zemřelo s koronavirem téměř 26 tisíc lidí, aktuálně je nyní Apeninském ostrově 106 tisíc nakažených.