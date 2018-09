Konec Mourinha v United? Hráči kopou na třicet procent, zlobí se

Nádhernou chvilku připravili fanoušci bývalému trenérovi Manchesteru United siru Alexi Fergusonovi, když se poprvé po operaci mozku ukázal na Old Traffordu. Bývalý kouč, který vedl anglický klub neuvěřitelných sedmadvacet let, si mohl vychutnat bouřlivé ovace a nadšený potlesk zaplněného stadionu. Zato současný trenér rudých ďáblů José Mourinho musel skousnout hořkou pilulku.

Favorizovaný United předvedl vskutku vlažný výkon, před bývalým koučem se zrovna nevytáhl. Málokdo čekal, že s Wolverhamptonem před nabitou domácí tribunou nevybojuje tři body. A přeci, konečná remíza 1:1 odrážela dění na hřišti.

"Jeden tým hrál, jako by na vítězství závisel jejich život, a druhý předvedl velmi uvolněný výkon," ostře se pustil kontroverzní kouč do vlastních řad. "Mou" obvinil své hvězdy z toho, že se před svým bývalým trenérem flákali a hráli maximálně na třicet procent toho, co doopravdy umějí.

"Pokud nehrajete proti slabému soupeři, tohle opravdu nestačí," nechápal Portugalec předvedený výkon svých svěřenců. "Je těžké porazit soupeře, když tam nejste. To vědí už děti ve školce," nebral si servítky pětapadesátiletý trenér.

Smír nevydržel

"Nebyli jsme dostatečně ostří, nebyli jsme dostatečně kreativní. Je to o hlavě. Neumím si vysvětlit rozdíl v přístupu," divil se Mourinho. Konkrétní nebyl, nicméně Paul Pogba zbytečnou kombinací ztratil míč, a umožnil tak Wolverhamptonu vstřelit vyrovnávací branku. A dalšími slovy trenér jen potvrzuje spekulace, že to mezi ním a pětadvacetiletým záložníkem vře. "Nebyl čas na hraní si s balonem," popíchl Mourinho Pogbu.

Přitom to ještě nedávno vypadalo na smíření. Francouzský mistr světa s obrovským potenciálem a dlouhými končetinami v nedávném zápase proti Young Boys Bern neváhal a velmi netradičně kopl penaltu. Sebevědomou střelou proměnil a po zápase poděkoval trenérovi, od něhož si vysloužil slova uznání. Jenže jak se zdá, smír neměl dlouhého trvání, po chvále přišla kritika.

Jak ukázalo například nedávné mistrovství světa ve fotbale na německé reprezentaci, pokud jsou spory uvnitř kabiny, tým nemá šanci uhrát větší výsledek. Chybí srdce, chybí snaha, chybí motivace. Je otázkou, jestli hráči United neměli svůj den, nebo za Mourinha nechtějí kopat na víc než na řečených třicet procent.