Konečně je to tady, těší se Vaclík. Inspiraci bere z bundesligy

Brankáře Sevilly Tomáše Vaclíka ve čtvrtek čeká první zápas po tříměsíční koronavirové pauze, a hned městské derby proti Betisu. Jednatřicetiletý fotbalista se na návrat La Ligy hodně těší, ale připustil, že na něj ještě může dolehnout nervozita.

Vaclík zjišťoval informace také u reprezentačních spoluhráčů z Augsburgu Tomáše Koubka a Marka Suchého, protože v Německu se už téměř měsíc hraje v omezeném režimu bez diváků a ve Španělsku vnímají bundesligu jako velký vzor.

"Myslím, že jsme všichni zvědaví, jaké to bude. Sledujeme bundesligu, která se už nějakou dobu hraje bez lidí. Moc se těšíme. Začínáme derby, takže to bude ještě umocněné. Už je to konečně tady," řekl Vaclík v rozhovoru s ČTK.

"Jestli jsem nervózní? Nevím. Možná to přijde. Hrát zápas po třech měsících, to člověk nezažije, ani když má dlouhou pauzu v létě. Ten pocit před zápasem možná bude o to intenzivnější," doplnil rodák z Ostravy.

Vedení La Ligy se podle něj chce inspirovat německou ligou, která se po březnovém přerušení kvůli koronavirové pandemii v půlce května znovu rozběhla jako první velká fotbalová soutěž v Evropě.

"Dá se z toho vzít hodně. Testování, organizace zápasů... V Německu to funguje, po vynucené pauze toho mají odehraného spoustu. Všechno tam jede, nikdo nemocný se neobjevil," konstatoval Vaclík, který je v kontaktu s brankářem Koubkem a obráncem Suchým. "Vím od nich, jak to tam probíhalo, že byli na hotelu a před posledním kolem tam mají být znovu. Získal jsem nějaké informace, jaká opatření kluci mají a tak dále," přidal gólman Sevilly.

Hrát bez lidí? Alespoň se dobře uslyšíme

Sám však ještě neví, jak konkrétně bude zbytek sezony vypadat. Španělsko je jednou z koronavirem nejvíce zasažených zemí v Evropě, takže opatření při utkáních by mohla být ještě přísnější než například v Německu nebo Česku. "Čekám, že nám to brzy řeknou. Na klubu už to asi vědí, ale k nám hráčům se ještě nic nedostalo, nějaký speciální mítink na toto téma jsme ještě neměli," přiznal Vaclík.

Duelů bez fanoušků ještě v kariéře moc neabsolvoval. "Zažil jsem to na Spartě, kde jsme hráli asi dva zápasy doma bez lidí, a naposledy s reprezentací (v listopadovém kvalifikačním utkání) v Bulharsku, ale tam jsem byl na lavici a vnímal to spíš zpovzdálí než ze hřiště. Moc zkušeností nemám a myslím, že ani kluci," uvedl bývalý brankář Vítkovic, Žižkova, Sparty a Basileje.

"Jsem na to zvědavý. Výhoda bude, že všechno uslyšíte a bude se mezi sebou lépe komunikovat. Ale co se týká vtažení do hry, adrenalinu a pocitu ze zápasu před plným stadionem, to půjde nahradit těžko. Ale budeme si na to muset zvyknout," dodal Vaclík.

Předpokládá, že konkrétně v Seville se na stadion při zápasech kromě týmů, rozhodčích a televizních štábů žádní další lidé nedostanou. O to je zvědavější, jak budou čtvrteční derby prožívat horkokrevní fanoušci obou úhlavních rivalů.

"Nedokážu si představit zrovna tady ve Španělsku, že lidi zůstanou doma a ani se nepůjdou někam do baru na zápas podívat. V Andalusii už je fáze tři, restrikce jsou trošku volnější, ale netuším, jestli lidé někam půjdou nebo nepůjdou společně. Těžko říct, zvlášť před takovým zápasem," uvažoval devětadvacetinásobný reprezentant.

Sevilla po 27 ligových kolech drží třetí místo, ale ve vyrovnané tabulce má jen pětibodový náskok na sedmou Valencii. "Barcelona s Realem trošku odskočily, ale těch dalších pět týmů má velkou ambici hrát Champions League. Začátek samozřejmě bude těžký a důležitý. Vzhledem k tomu, že zbývajících 11 zápasů se odehraje během 40 až 45 dní, tak každý bod bude na konci hrát roli," řekl Vaclík.