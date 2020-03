Koronavirus ovlivní i odvolání City proti vyloučení z pohárů.

Pandemie koronaviru velmi pravděpodobně ovlivní i odvolání Manchesteru City proti dvouletému vyloučení z evropských fotbalových pohárů. Sportovní arbitráž CAS, na kterou se anglický celek po trestu od UEFA obrátil, totiž kvůli nákaze začala odkládat naplánovaná slyšení.

Vedení City doufalo, že jeho případ by se mohl projednávat začátkem léta, ale to nyní vypadá nepravděpodobné. Arbitráž už kvůli koronaviru odložila tři jednání, dalších 16 jich má naplánovaných do půlky května a odvolání manchesterského celku mezi nimi není.

"Zatím to naši práci příliš neovlivnilo, ale musíme být ve střehu a situaci sledovat. Nicméně osobní slyšení pořád pokračují, samozřejmě pokud s tím účastníci souhlasí," řekl agentuře Reuters generální sekretář CAS Matthieu Reeb. "Když jde o účastníky z rizikových oblastí, navrhujeme jim odložení, nebo možnost konferencí přes telefon či video," přidal.

Manchester City byl v únoru na dva roky vyloučen z evropských pohárů za vážné porušení pravidel finančního fair play a licenčních předpisů. Úřadující anglický šampion, který podle UEFA v letech 2012 až 2016 nadhodnotil příjmy od sponzorů, jakékoliv porušení regulí odmítl.