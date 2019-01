Koubek věří, že mu zkušenost s neproměněnou penaltou pomůže

Fotbalový brankář Tomáš Koubek má za sebou nezvyklou zkušenost, když ve francouzském Ligovém poháru musel za Rennes kopat proti Monaku penaltu. Tu přestřelil a Rennes ve čtvrtfinále vypadlo. Reprezentační gólman ale věří, že mu středeční zkušenost do budoucna pomůže, protože se bude moci ještě lépe vcítit do myšlení soupeře.

"Je to velká škoda, ale na druhou stranu to vnímám jako obrovskou fotbalovou i životní zkušenost, protože jsem dosud neměl příležitost cítit, jakému tlaku jsou vystaveni hráči při střelbě penalt," napsal Koubek na svém facebooku. "Věřím, že mě to zase posune dopředu," dodal.

Šestadvacetiletý brankář byl přitom do té doby hrdinou Rennes. V rozstřelu chytil tři z úvodních šesti penalt a držel tým ve hře. Nakonec se vystřídali všichni hráči a došlo i na gólmany. Koubek razantní střelou přestřelil, gólman Monaka Badiashile naopak uspěl a poslal svůj tým dál.

"Nikdy v životě bych si nepředstavoval, že budu v soutěžním zápase kopat penaltu, ale stalo se to," uvedl Koubek. "Monako mělo v rozstřelu dva mečboly a dvakrát se mi podařilo nás zachránit ve hře. Pak jsem byl blízko chycení další penalty, což by bylo rozhodující, ale bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Mrzí mě to o to víc, že tím, že vypadlo PSG, tak byla otevřená cesta až do finále poháru," litoval odchovanec Hradce Králové.

Koubek prožil divoký týden, jelikož už v neděli absolvoval rovněž penaltový rozstřel ve Francouzském poháru proti Brestu. Tehdy v sedmi sériích tři pokusy chytil a zařídil Rennes postup. Celkem tak v rozmezí pouhých tří dnů čelil 18 penaltám a šest z nich zneškodnil. Dostal se na velmi dobrou úspěšnost 33 procent.

"Tolika penaltám, co na mě šlo za poslední dva zápasy, jsem nemusel čelit snad za celou kariéru. V neděli to dopadlo skvěle, ve středu bohužel ne. Může mě sice hřát statistika šesti chycených penalt z osmnácti, ale v kolonce vstřelených gólů mám bohužel nulu," dodal Koubek.