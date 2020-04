Kouč Sampdorie varuje před brzkým návratem k fotbalu.

Trenér fotbalistů Sampdorie Janov Claudio Ranieri varoval před unáhleným návratem ke společným tréninkům. Informace o koronaviru a jeho působení na lidské zdraví podle něho nejsou stále dostatečné a na místě je tak zvýšená opatrnost.

Sampdoria patří mezi nejhůře postižené kluby v italské lize. Koronavirem se nakazilo několik fotbalistů i členů realizačního týmu. "Měli jsme hráče, který měl pozitivní test, pak negativní, a když začal doma znovu s tréninkem, měl zase pozitivní test," popsal Ranieri zkušenosti z vlastního mužstva.

Právě proto nabádá ke zvýšené opatrnosti při plánování návratu k tréninkům, které by mohly začít 4. května, a obnovení ligy, jež by mohlo nastat 31. května. "Dočetl jsem se, že virus může mít vliv na srdce. Pokud máme hrát, musejí být hráči naprosto zdraví a projít důkladnou kontrolou," dodal.

Podle osmašedesátiletého kouče by měli mít v debatách o rozjezdu sezony zásadní slovo lékaři. Fotbalisty by totiž v případě, že by se po startu na konci května mělo skončit do poloviny července, čekaly zápasy každé tři dny. "Hráči jsou jako vozy F1, musíte je tlačit na hranu, aby se sebe vydali to nejlepší. Budeme si to moct dovolit?" obává se zdravotního rizika.