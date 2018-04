Koukat se, jak slaví titul? To by byla smrt, přiznal hrdina derby

Strhující manchesterské derby mělo jednoho hrdinu. Záložník United Paul Pogba dvěma slepenými góly na začátku druhého poločasu vrátil svůj tým do hry, aby pak obrat dokonal obránce Chris Smalling. Hráči "Reds" měli o motivaci postaráno. V případě prohry by jejich úhlavní rival mohl slavit zisk mistrovského titulu.

V prvním poločase bylo na hřišti pouze jedno mužstvo, a to domácí. Vidina titulu, získaného navíc vítězstvím v derby, to se jen tak nepoštěstí. Nejprve se prosadil hlavičkou po rohu Kompany a po pěti minutách navýšil vedení Gundogan. Domácí měli ještě několik dalších šancí, ale o poločase se šlo do kabin za stavu 2:0.

"O poločase jsme si v šatně řekli, že nemáme co ztratit," svěřil se novinářům Pogba a uznal, že sledovat radujícího se soupeře po zápase by byl velmi nepříjemný zážitek. "Kdyby zvítězili, stali by se mistry, což by pro všechny fanoušky (United) bylo jako smrt. Nemohl jsem dopustit, abychom prohráli se City a viděli je na hřišti slavit," dodal francouzský reprezentant.

Obě branky vstřelil, na sebe trochu nezvykle, uvnitř pokutového území. Zkušeně si naběhl za obranu a míč uklidil do sítě, jako by nebyl povoláním záložník, ale útočník. "(Spoluhráč) Michael Carrick mi s těmito náběhy hodně pomáhá. Vždycky mi ukazuje videa, co bych měl dělat. City milují útočení, ale neradi brání, takže jsem se musel víc tlačit do šestnáctky," popsal pětadvacetiletý fotbalista.

Klub z modré části Manchesteru má však stále luxusní náskok na čele Premier League. Šest kol před koncem soutěže vede tým Pepa Guardioly tabulku o třináct bodů. O této skutečnosti hovořil také trenér vítěze derby José Mourinho, který řekl, že je pouze otázka času, kdy se City stanou oficiálně mistry.

"Naším cílem je skončit na druhém místě. Musím pogratulovat City k titulu, protože ho získají a bude to zasloužené. V této sezoně jenom vyhrávali a nedali ostatním šanci," pochválil své rivaly portugalský kouč. "Chtěl jsem tady bodovat a zkazit jim oslavy. Ale hlavní otázka je, jestli se zlepšíme tak, abychom je mohli v příštím ročníku chytit," řekl Mourinho.

Sestřih bitvy o Manchester: