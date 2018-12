Kuriozita v Argentině. Míč směřující do branky zastavil pes

Známé české pořekadlo zní: pes je nejlepší přítel člověka. V utkání třetí fotbalové ligy v Argentině se to pouze potvrdilo. I když lépe situaci vystihuje upravená verze: pes je nejlepší přítel brankáře.

Naprosto neskutečná situace byla k vidění při utkání Juventud Unia de Gualeguaychu proti Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Duel třetí nejvyšší fotbalové soutěže v Argentině okořenil jeden pozoruhodný moment.

Utkání skončilo vítězstvím domácích v poměru 3:0, když branky obstarali postupně Leon, Vivas a Rojas. Nebýt jednoho naprosto bláznivého okamžiku, diváci by se dočkali i čtvrtého gólu. Za stavu 3:0 chyboval hostující brankář a z výkopu trefil jednoho ze soupeřů. Ten se okamžitě zmocnil míče a namířil ho do prázdné branky.

A v tu chvíli vběhl na scénu hlavní hrdina daného momentu. Balon, jenž mířil do sítě, vyrazil pes, který v tu chvíli zrovna probíhal podél brankové čáry. "Jako by ho poslali rovnou z nebe. Zjevil se tam z ničeho nic, cupital skrz branku a zastavil míč mířící do sítě," komicky popisovali situaci pracovníci Fox Sports.

Čtyřnohé zvíře není zdaleka prvním "hrdinou", který chytil jasný gól. Obdobný incident se přihodil v pákistánské lize, kde kolemjdoucí pes zastavil precizně zahraný pokutový kop. Přítomní diváci se mohli smíchy potrhat.