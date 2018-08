Látal se pohádal s klíčovým záložníkem. Hráč v Trnavě skončil

Velký a nečekaný problém řeší vedení fotbalové Trnavy. V týmu úřadujícího slovenského šampiona náhle skončil zkušený záložník Ján Vlasko. Ten je přitom jednou z největších opor celého mužstva. Za vším jsou neshody s českým trenérem Radoslavem Látalem.

Trnavští fanoušci jsou v šoku. Klíčový záložník Ján Vlasko neodcestoval s týmem do Bělehradu, kde Spartak v úterý čeká úvodní duel třetího předkola milionářské Ligy mistrů s Crvenou zvezdou. Právě on přitom rozhodl o postupu do této fáze, když vstřelil rozhodující branku v dvojzápase s Legií Varšava.

Do srbské metropole neodletěl kvůli neshodám s hlavním trenérem Radoslavem Látalem. Ty došly až tak daleko, že se osmadvacetiletý středopolař rozhodl na základě osobní žádosti opustit hlavní mužstvo a hledat si nové angažmá.

"Všude ve fotbale se stává, že si hráč a trenér občas nepadnou do oka. Požádal jsem, aby mě přeřadili do béčka. Do konce měsíce mám čas, abych si našel nové angažmá," řekl bývalý plejer polského celku Zagłębie Lubin pro web trnavskyhlas.sk.

Přesto bude svým nedávným spoluhráčům držet palce. "Pro Trnavu jsem se vždy snažil odevzdat maximum. Klukům držím palce, aby dotáhli úspěch z minulé sezony a postoupili do Ligy mistrů. Budu se radovat s nimi," uvedl.

Vedení Trnavy se tak musí ohlížet po nové posile. Podle slovenských médií má na Stadion Antona Malatinského nejblíž český záložník Kamil Vacek, jenž momentálně obléká dres Slasku Wroclaw. Bývalý hráč pražské Sparty zatím nenaskočil ani do jednoho ze tří úvodních utkání nového ročníku Ekstraklasy, přestupu by se tak nejspíš nebránil.

Dosud poslední akvizicí Spartaku je hrotový útočník Marek Bakoš, který přišel na půlroční hostování z Plzně.