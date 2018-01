Leeds má nové logo. Jste podrazáci, vzkazují fanoušci

Změny klubových tradic a symbolů nemají fotbaloví fanoušci zrovna dvakrát v lásce. Své o tom ví i italský Juventus, který nedávno změnil svůj znak. To stejné provedlo nyní i vedení Leedsu United. Ani anglický klub se ale nedočkal žádné chvály, ba naopak. Funkcionáři to od fanoušků pořádně schytali na sociálních sítích.

Riskantní krok nevyšel. Funkcionáři druholigového anglického Leeds United se rozhodli pro razantní změnu a vytvořili nový klubový znak. Erb historického mužstva byl vyměněn po dlouhých devatenácti letech.

Dosavadní "míčový štít" nahradila fotbalová postava bijící se do srdce. Důvod renovace? Bossové týmu, za nějž v minulosti nastupovaly i takové hvězdy, jako jsou Rio Ferdinand, Harry Kewell nebo Robbie Kane, chtěli vzdát hold svým fanouškům.

"V uplynulém roce jsme velmi tvrdě pracovali jako klub, který by rád znovu spojil fanoušky a širší komunitu v Leedsu, "Věděli jsme, že prodej vstupenek v této sezoně stoupá a návštěvnost na Elland Road pravidelně překračuje 32 000 diváků," uvedl výkonný ředitel Angus Kinnear.

"Jakmile jsme slyšeli, že existuje touha po nějaké změně, která by pomohla předvést novou éru klubu, bylo nesmírně důležité, aby nový znak jasně uváděl, kdo jsme. Aktualizace nového znaku není rozhodnutím, které jsme přijali lehce, jsme však hrdí na to, že je autentický pro Leeds United a ctí kvalitu a loajalitu našich fanoušků," zdůvodnil nejnovější počin.

Na "upgradovaném" symbolu se mělo údajně podílet přes deset tisíc lidí, samotná tvorba zabrala přes šest měsíců, včetně prováděného výzkumu. O to více byli podporovatelé "The Whites" nemile překvapeni, když jejich milovaný klub svou novinku odhalil.

📸 | Our new crest #MOT #LUFC



6 months of research

10,000 people consulted

Ready for the next 100 years



Watch video ➡️ https://t.co/rIIdL2Yz9F pic.twitter.com/pMrd3zTjCl - Leeds United (@LUFC) 24. ledna 2018

Příznivcům momentálně sedmého týmu EFL Championship se aktualizovaný symbol vůbec nezalíbil a nechtějí se s ním v žádném případě ztotožnit, ba naopak. Do vedení se pořádně opřeli a v komentářích jasně vyjádřili svůj nesouhlas.

"Kde jste na to přišli? Vypadá to jako zlý sen. Fuj," napsal jeden z příznivců. "Doufám, že to je jen špatný vtip. Tohle snad není možné, více trapné to být nemůže. Jste podrazáci," doplnil ho další.

Ať už to s revoluční novinkou mysleli zástupci Leedsu jakkoliv, jedno je jasné. Novota se absolutně nepovedla.