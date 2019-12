Legendární Buffon odmítá konec. Sám sobě bych uškodil, tvrdí

Jednačtyřicetiletý brankář Juventusu Turín Gianluigi Buffon řekl, že by sám sobě uškodil, kdyby s fotbalem skončil. Motivují ho rekordy a emoce na hřišti, cítí se fyzicky dobře a je přesvědčený, že má stále týmu co dát. Ve středečním 17. kole italské ligy pomohl "Staré dámě" k výhře 2:1 na hřišti Sampdorie Janov a byl to jeho 647. zápas v Serii A, čímž vyrovnal maximum někdejšího obránce AC Milán Paola Maldiniho.

"Rekord je vzrušující a je to i důvod, proč pořád hraju. Uvědomuju si, že se spoluhráči stále můžu prožít spoustou krásných emocí, které za to stojí. Hlavní je, že jsme vyhráli a kalendářní rok zakončíme na vrcholu ligy," citovaly klubové stránky Buffona, který 479. ligovým duelem za Juventus překonal jinou klubovou legendu Alessandra Del Piera.

"Bianconeri" vedou Serii A o tři body před Interem Milán, který má k dobru sobotní duel s FC Janov. Juventus čeká o den později finále Italského superpoháru s Laziem Řím. K dalšímu ligovému zápasu nastoupí až 6. ledna proti Cagliari.

Na konci ledna oslaví Buffon 42. narozeniny. Konec kariéry přesto nevyhlíží. "Upřímně ho vidím velmi daleko. Nechám to na životě, jakou cestu mi ukáže. Vzhledem k tomu, jak se teď po fyzické stránce cítím, bych sám sobě uškodil, kdybych skončil," prohlásil devítinásobný italský šampion, který se do Juventusu vrátil v létě po roce stráveném v Paris St. Germain.

V brance Juventusu častěji dostává přednost Polák Wojciech Szczesny. Buffon zatím v sezoně nastoupil do sedmi ligových zápasů a jednoho duelu v Lize mistrů. V klubu je ale spokojený.

"Přestože nenastupuju tak často, cítím, že se o mě spoluhráči můžou opřít, že mám velkou zodpovědnost. Musím respektovat to dítě, kterým jsem byl a které ve mně pořád je. Momentálně je správné pokračovat. Jak dlouho? Minimálně do června," konstatoval mistr světa z roku 2006.